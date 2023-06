Tour de France 2023 - Thibaut Pinot en forme : "J’espère faire le plus beau Tour de France possible"

Thibaut Pinot en avait rêvé , c'est maintenant une réalité, il sera bien au départ du Tour de France 2023 le 1er juillet.

La participation du Franc-Comtois dans l'effectif de la Groupama-FD J pour le prochain Tour de France a été officialisée ce mardi 13 juin. Ce sera son 10e et dernier Tour de France, après sa 5e place décrochée au fin du mois de mai au classement général du Tour d'Italie.

ⓘ Publicité

Interrogé dans la foulée de l'annonce de son équipe, Thibaut Pinot ne cache pas sa joie de se frotter une dernière fois à la course mythique.

Heureux comme Thibaut Pinot

Ce dernier Tour, c'est un défi, mais surtout tout simplement la perspective de faire un très bon Tour de France pour Thibaut Pinot, déjà soulagé après avoir conclu une belle édition du Giro.

"Je suis évidemment très content et très heureux de faire mon dernier Tour de France. Cela aurait été vraiment frustrant de ne pas faire partie de l'équipe, avec la forme que j'avais en sortant du Giro. Je suis vraiment motivé pour qu'on fasse tous ensemble le plus beau Tour de France possible."

De bonnes sensations

Le coureur franc-comtois se sent en grande forme à l'aube du départ de la Grande Boucle le 1er juillet à Bilbao. Son programme au retour de l'Italie a été orienté vers une phase de récupération autour de son "fief" de Mélisey :

"Ma gestion après le Giro s'est plutôt bien passée. J'ai surtout bien récupéré la première semaine. Pour la deuxième semaine, j'ai vraiment roulé un peu à l'envie et aux sensations. Je voulais surtout profiter de chez moi, profiter de la nature. Donc ça m'a fait vraiment du bien de passer quinze jours off."

Après Mélisey, Thibaut Pinot prépare le Tour de France dans les Alpes, avec un stage de préparation à la Clusaz : "ça va être une semaine importante et une semaine pour bien remettre en route avant le Tour de France qui arrive très vite".

"J'espère faire le plus beau Tour de France possible"

Participer à l'édition 2023, qui passera non loin de chez lui, donne évidemment envie à Thibaut Pinot. Pour s'épanouir, il faudra forcément passer par une bonne forme et par de bons résultats.

"Un Tour de France réussi, c'est un tour de France où j'ai pu m'épanouir, à exprimer ce que j'avais dans les jambes. Donc après, en termes de résultats, ce sera en fonction de l'équipe, tout simplement. En tout cas, j'espère vraiment faire le plus beau Tour de France possible et avoir les jambes que j'avais au Giro sur la dernière semaine".

Pour ses fans, il n'y aura que quelques kilomètres à faire pour aller l'encourager. La 19e étape jurassienne relie Moirans-en-Montagne à Poligny , le 21 juillet. La 20e étape qui relie Belfort au col du Markstein , le lendemain, passe par la Haute-Saône, des sommets sur lesquels Thibaut Pinot a l'habitude de s'entrainer.