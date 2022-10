Tour de France 2023 : "Une grosse satisfaction", réagissent les élus landais

C'est la première fois que deux villes des Landes sont sur la carte du Tour de France. Dévoilé à Paris ce jeudi 27 octobre 2022, le parcours de la grande boucle édition 2023, aura d'abord comme ville départ Dax, le mardi 4 juillet 2023, pour une étape jusqu'à Nogaro dans le Gers. Puis le 7 juillet 2023, les cyclistes partiront de Mont-de-Marsan et rouleront jusqu'à Bordeaux.

Le retour du Tour de France à Mont-de-Marsan 50 ans après

La préfecture des Landes n'a pas accueilli d'étape depuis 1971. Le maire, Charles Dayot ne cache pas sa satisfaction. "C'est une énorme joie, ça fait plus de 50 ans qu'on a pas vu le Tour. C'est en plus le 50e anniversaire de la victoire de Luis Ocana. Ce sont sans doute des ingrédients qui ont pesé dans la balance. C'est la possibilité pour nous de mettre un coup de projecteur sur Mont-de-Marsan, et c'est aussi la possibilité de célébrer le vélo. Le vélodrome que nous contruisons sera sans doute inauguré au moment du passage du Tour de France. Toute les planètes étaient alignées, on est très content."

L'étape jusqu'à Bordeaux passera par Roquefort, Losse puis Langon avant d'arriver dans les rues de la capitale girondine.

L'émotion du maire de Dax

Dax n'a pas accueilli d'étape depuis 2006, Julien Dubois le maire a déjà les yeux rivés sur le mois de juillet 2023. "Il y a beaucoup d'émotion mais ça ne fait que commencer. Maintenant que l'annonce est passée on va pouvoir mettre toute notre énergie pur organiser cet accueil du Tour de France, pour que ce soit une grande fête populaire et pour que notre ville puisse bénéficier de toutes les retombés que procure le fait d'être ville étape puisqu'il y a une exposition notamment médiatique qui est énorme." Cette étape Dax - Nogaro, passera notamment par Saint-Sever, Labastide d'Armagnac, puis Eauze dans le Gers. L'arrivée sera fera au circuit "Paul Armagnac" de Nogaro.

Pour accueillir l'évènement, les deux villes landaises ont déboursé entre 150 000 et 200 000 euros. Un investissement qui sera largement rentabilisé assurent les deux élus.