Tour de France 2023 : une randonnée cycliste en hommage à Raymond Poulidor

Une randonnée cycliste était organisée ce dimanche par l'association Les amis de Raymond Poulidor et André Dufraisse, en hommage à Raymond Poulidor. C'était aussi l'occasion de découvrir une partie du circuit de la 9ème étape du Tour de France qui partira de Saint-Léonard-de-Noblat le 9 juillet prochain. "Poupou" empruntait lui-même ce parcours pour s'entraîner. 86 passionnés ont ainsi franchi la ligne d'arrivée sur l'île de Vassivière.

ⓘ Publicité

La dernière montée avant le franchissement de la ligne d'arrivée. © Radio France - Philippine Thibaudault

Raymond Poulidor, l'éternel second

Le grand gagnant de la course était Jean-Claude Leblois, président du département de la Haute-Vienne. "Je voulais arriver deuxième mais je n'ai pas pu" rigole-t-il, en référence à Raymond Poulidor, l'éternel second. "Dans la tête, bien entendu, on ne pouvait pas ne pas penser à Raymond Poulidor. On ne serait pas là s'il n'y avait pas eu le Tour de France et le Tour de France ne serait pas parti de Saint-Léonard, si Raymond Poulidor n'avait pas été ce qu'il a été" explique le président du département.

Le département de la Haute-Vienne, à l'origine de la randonnée, a offert une collation à tous les cyclistes. © Radio France - Philippine Thibaudault

Au total, 34 kilomètres, avec des virages, des montées, et des descentes...une sacrée épreuve tout de même pour Michel. Il s'empresse de se désaltérer avec sa gourde, une fois la ligne d'arrivée passée. "À l'arrivée à l'île de Vassivière, ça montait, mais c'était sympa" dit-il, un peu essoufflé.

À lire aussi Le Tour de France prépare une arrivée d'étape à Limoges en juillet prochain

Après l'effort, le réconfort

On sort les sandwiches pour récupérer de l'effort. L'équipe organisatrice a prévu une collation pour les participants. Pascal en profite même pour boire une petite bière. Il a toute la panoplie du parfait petit cycliste : la mythique combinaison violette et jaune de Raymond Poulidor, casque et lunettes flashy assorties. "On avait fait l'étape avec mon club, donc je connaissais un peu. Quand on verra l'étape au Tour de France, on pourra dire que nous, on y est passé avant" se réjouit ce passionné de vélo.