Tour de France 2024 : la dernière étape reliera Monaco à Nice

Ce sera un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Ce samedi, deux jours après avoir dévoilé que le Tour de France se terminera à Nice en 2024 et donc ailleurs qu'à Paris pour la première fois depuis 1905 en raison des Jeux olympiques qui auront lieu dans la capitale cet été-là, les organisateurs de la Grande Boucle lèvent le voile sur la dernière épreuve de l'édition 2024. On ignore encore pour le moment le tracé précis et la durée de l'épreuve.

ⓘ Publicité

C'est la septième fois de son histoire que Monaco reçoit une épreuve du Tour de France. La Principauté a même accueilli le Grand départ en 2009.