Tour de France 2024 : une arrivée à Valloire, et un départ à Saint-Jean-de-Maurienne ?

Il devrait y avoir une seule arrivée et un seul départ dans les Alpes pour le Tour de France 2024. Et les deux seront en Savoie. Le parcours détaillé de la prochaine grande boucle sera dévoilé à Paris dans trois semaines, le mercredi 25 octobre à 11h30. D'après les indiscrétions recueillies par France Bleu Pays de Savoie, le Tour de France passera bien par la Savoie, et plus précisément par la Maurienne début juillet, avec une arrivée à Valloire et un départ de Saint-Jean-de-Maurienne.

Turin... puis Valloire

L'an prochain, le grand départ sera donné en Italie . Au total il y aura trois étapes italiennes, de Florence jusqu'à Turin, en passant par Bologne. Et c'est précisément de la banlieue de Turin, à Pignerol, que les coureurs devraient s'élancer, le mardi 2 juillet, pour une arrivée prévue à Valloire, en Maurienne. Le lendemain, le mercredi 3 juillet, toujours selon nos informations, le premier départ français devrait avoir lieu à Saint-Jean-de-Maurienne, direction l'Ain, pour ce qui devrait plutôt ressembler à une étape de transition, sans trop d'altitude.

Pas d'étape en Haute-Savoie

Une certitude : la grande boucle ne passera pas l'an prochain par la Haute-Savoie. Il faut dire que le département a été bien servi ces trois dernières années, particulièrement cet été avec Annemasse, Morzine et Saint-Gervais. Saint-Gervais où le Tour sera resté quatre jours mi-juillet, avec une belle fréquentation : environ 25.000 visiteurs ont été recensés chaque jour (contre 7.000 en temps normal). On estime même, sur le long terme, que les retombées du Tour sont visibles 5 à 7 ans, après le passage des coureurs.