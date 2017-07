Tour de France - 2e étape : Romain Bardet chute mais reste au contact

Après la deuxième du Tour de France, Romain Bardet reste à 51 secondes du maillot jaune et malgré une chute à trente kilomètres de l'arrivée à Liège. Le coureur d'AG2R La Mondiale souffre du dos mais garde le moral.

L'Altiligérien Romain Bardet n'a pas réduit l'écart qui le sépare du maillot jaune Geraint Thomas après la deuxième étape de ce Tour de France entre Düsseldorf et Liège. Le coureur d'AG2R La Mondiale reste à 51 secondes du leader.

Première chute

Romain Bardet s'est fait très peur dimanche. À une trentaine de kilomètres de l'arrivée, plusieurs coureurs sont tombés près d'un îlot directionnel, dont lui et Chris Froome de la Team Sky. Il faut dire que les conditions météorologiques ont été capricieuses avec de la pluie fine pendant la course. "C'est juste une grosse frayeur. C'est jamais une bonne nouvelle de tomber mais ça fait patrie du métier. Je suis revenu sur mon vélo rapidement" raconte Romain Bardet. "Cela aurait pu être pire il y a des chutes dont on ne se relève pas. J'ai des douleurs mais c'est normal après une chute à 50 km/h. Le cyclisme est un sport soumis aux aléas climatiques. Un vrai coureur doit être bon sous tout les temps. C'est un début d'été capricieux mais le moral est excellent" termine le natif de Brioude.

"J'ai des douleurs mais c'est normal après une chute à 50 km/h" - Romain Bardet coureur d'AG2R La Mondiale

Au sein de l'équipe AG2R La Mondiale on a voulu se montrer rassurant quant à l'état de santé de Romain Bardet. "Il a un point dans le dos, ça n'a pas l'air très grave. Il y a une contusion au niveau du dos et j'espère que cela n'a pas touché une côte" explique Vincent Lavenu le directeur sportif. "Le médecin a fait un premier diagnostic qui ne semblait pas alarmant mais il y a des douleurs qui sont présentes. On ne sait pas s'il va passer une radio ou pas. Les coureurs sont habitués à ce rapport avec la douleur, la crainte, les chutes mais ce sont les plus solides qui se remettent le plus vite de ce type d'émotions. Les bons coureurs sont durs au mal et sont capables de rebondir très vite" ajoute Vincent Lavenu.