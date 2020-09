Tour de France: 48 heures avant l'arrivée, ambiance rando, vélo, moto au Pas de Peyrol

Les camping-cars passent lentement le col avant de redescendre chercher une bonne place où s'installer pour les prochaines 48 heures. Ils croisent des randonneurs bien emmitouflés, non pas contre le froid mais contre la petite pluie qui est tombée ce mercredi. Rien n'indique vraiment que le Tour de France arrivera là pour la première fois dans deux jours.

L'ambiance est celle d'une arrière saison, avec des visiteurs qui ont majoritairement des cheveux blancs. Les randonneurs ne s'intéressent pas plus que cela au vélo, les cyclotouristes attablés seraient venus malgré tout et les quelques cyclistes solitaires se remettent de leur effort. Un groupe de motards belges arrive et prend une photo de groupe au sommet avant d'aller profiter de la gastronomie française, qu'ils apprécient beaucoup. Bref, une journée quasiment normale, avec une belle affluence mais pas au point d'empêcher de trouver une place sur le petit parking du sommet.

Romain Bardet partout sur la route

Il faut redescendre un peu pour en voir un peu plus. Les Bardet peints sur la chaussée se multiplient (avec une variante "ça va Bardet) et un grand damier orange est en préparation avant le dernier virage, oeuvre d'un club de rugby local, habitué à fêter le Tour de France. En revanche, pas un seul camping-car dans les rares endroits où ils pourraient s'installer, il faut dire que le département a installé des panneaux d'interdiction de stationner partout (ainsi que des poubelles provisoires). La route est trop étroite et les règles très strictes en vigueur sur ce Tour 2020 ne permettent pas de s'installer dans les cols.

Romain Bardet encouragé sur la chaussée © Radio France - Emmanuel Moreau

Panneaux stationnement interdit et poubelles provisoires sont installés tout au long du parcours © Radio France - Emmanuel Moreau

Les camping-cars sont regroupés là où il y a un peu de place, sur le petit parking du col de Néronne, au camping du Falgoux ou dans des champs ouverts au stationnement pour l'occasion. Le Falgoux (où est située le Pas de Peyrol) essaye de gérer l'affluence, pas évident pour une petite commune qui ne voit jamais passer autant de touristes. Vendredi matin, les élus feront la circulation pour canaliser les spectateurs venus en voiture sur les parkings provisoires.

Le col de Néronne © Radio France - Emmanuel Moreau

Les routes d'accès au Pas de Peyrol seront fermées dès ce jeudi 14 heures. Il faudra marcher, ou pédaler, pour aller jusqu'à l'arrivée. Le Conseil Départemental du Cantal a mis au point une dizaine d'itinéraires de randonnée, dont un qui part de la station du Lioran avec une partie de l'ascension en télésiège. A chaque fois, il faut prévoir plusieurs heures de marche et tout le nécessaire du randonneur, surtout de l'eau pour se désaltérer.