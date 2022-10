Tour de France à Belfort : "Quand on accueille l'épreuve, c'est toute l'économie locale qui en bénéficie"

Belfort sera ville départ du Tour de France pour la 13e fois de son histoire. La 20e étape du Tour de France 2023 partira de Belfort pour rejoindre le Markstein le samedi 22 juillet prochain. Le parcours sera dévoilé ce jeudi 27 octobre au palais des congrès à Paris. Ce sera la seconde étape en Franche-Comté, après l'étape 100% jurasssienne entre Moirans-en-Montagne et Poligny, le vendredi 21 juillet. Accueillir une étape du Tour de France, c'est une belle journée de fête assurée. C'est aussi et surtout des retombées économiques conséquentes.

Un prestige pour la cité du Lion

Si les communes se bousculent pour accueillir une étape du Tour de France, c'est en partie pour le prestige. Le maire de Belfort, Damien Meslot est fier d'avoir une nouvelle fois convaincu les organisateurs de faire étape par la cité du Lion. "C'est quand même des centaines de millions de gens qui vont voir des images de la ville. Donc on voit beaucoup de gens dans les semaines ou les mois qui suivent, qui disent on a vu des belles images de Belfort à la télé et on vient voir.(...) Vous rendez compte ce que ça coûterait en publicité d'avoir autant de vues de la ville que ce qu'on voit avec les images du Tour de France. C'est suivi dans le monde entier".

Le Tour de France s'est arrêté à de nombreuses occasions au pied de la cité du Lion à Belfort © Maxppp - Simon Daval

Une fréquentation bien au delà de la journée de course

Les retombées économiques sont aussi au rendez-vous et pas seulement au moment de la course. Il y a la fréquentation immédiate lors de l'étape avec les équipes ou suiveurs qui sont près de 1.500 pour une étape. Cela fait aussi venir de nombreux touristes à Belfort, sur le plus long terme, comme le souline l'adjoint au sports à la mairie de Belfort, Pierre-Jérome Collard. "Les cyclotouristes amateurs venus de tous les pays, et notamment les Flamands, les Hollandais viennent désormais régulièrement pour faire les sommets du secteur comme le Ballon d'Alsace ou la Planche-des-Belles-Filles".

Ainsi la ville de Belfort a fait ses comptes après le passage de l'épreuve cycliste en 2019. Accueillir le Tour de France lui avait coûté environ 100.000 euros, mais les retombées économiques étaient de l'ordre de 500.00 euros. Pour Pierre-Jérome Collard, l'adjoint au sports de la ville de Belfort, c'est forcément positif pour l'économie locale : "Evidemment la collectivité paye les 100 000, les 500 000 ne retombe pas dans la poche de la collectivité, mais c'est toute l'économie locale qui en bénéficie. C'est de l'emploi et c'est surtout du plaisir pour les Belfortain et pour les habitants d'un territoire".