Tour de France : à Dax, une soirée hommage pour les 94 ans d'André Darrigade, "Le lévrier des Landes"

Quand André Darrigade raconte son histoire, c'est celle du vélo des années 50-60 en France qui revit, celle de Jacques Anquetil, Raymond Poulidor et Eddy Merckx, celle où Yvette Horner et son accordéon accueillaient les champions à l'arrivée des étapes du Tour de France. André Darrigade, 94 ans, fêtait son anniversaire entouré de ses amis du vélo ce lundi soir à Dax. "C'est un grand honneur" a-t-il confié. Aujourd'hui encore, André Darrigade reçoit des courriers et des demandes de photos dédicacées du monde entier, assure-t-il. "Je vois qu'on ne m'a pas oublié à mon âge alors que ça fait maintenant 60 ans que j'ai posé le vélo".

Celui qu'on surnomme "Le lévrier des Landes" est resté le meilleur sprinteur français de l'histoire. Depuis les années 50-60, l'art du sprint a beaucoup évolué et André Darrigade ne manque pas de souligner les différences entre le vélo d'hier et celui d'aujourd'hui. "Sur les 22 étapes que j'ai gagnées, j'en ai gagné une dizaine au sprint et toutes les autres, je les ai gagnées échappé avec un petit groupe de trois, quatre, dix coureurs. Maintenant, les sprints ont beaucoup changé, un sprinteur a une équipe avec lui, moi, je n'ai pas connu ça" sourit-il en mimant comment il se bagarrait à vélo pour décrocher la victoire.

Sa soirée d'anniversaire a rassemblé plusieurs centaines de personnes à l'Atrium de Dax. Parmi les invités de l'anniversaire : le directeur du Tour, Christian Prudhomme et Jean-Paul Ollivier, l'ancien journaliste spécialiste de la Grande Boucle pour France Télévisions. Jean-Paul Ollivier qui a réalisé un documentaire sur André Darrigade, reste un grand admirateur du cycliste landais."On se souvient de lui, de ses sprints échevelés (...) C'était d'abord un équipier, il n'en a que plus de valeur" a-t-il assuré ce lundi sur France Bleu Gascogne.

André Darrigade lors de sa 22e et dernière victoire d'étape sur le Tour de France, en 1964 à Bordeaux. © AFP

Le 4 juillet prochain, quand le Tour partira de Dax pour rejoindre Nogaro lors de la 4e étape de la Grande Boucle, les coureurs passeront par Narrosse, devant la statue érigée en l'honneur d'André Darrigade. Le coureur landais sera au rendez-vous sur la ligne de départ, mais côté public ce jour-là et à une place de choix, on n'en doute pas.