Tour de France : à J-100 du Grand départ, "on sent vraiment une fierté" au Pays Basque

Cent jours avant le Grand départ du Tour de France au Pays basque, à Bilbao, Christian Prudhomme, le directeur du Tour était l'invité de France Bleu Pays Basque ce vendredi. La Grande Boucle arpentera les routes du Pays Basque espagnol puis français entre le 1er et le 3 juillet prochains . Le directeur du Tour de France a évoqué les questions qui se posent encore sur l'étape Amorebieta-Etxano - Bayonne et, plus globalement, l'attachement au Tour dans le Sud-Ouest et la ferveur qu'il a pu observer côté espagnol alors qu'il menait les festivités organisées à cent jours du Grand départ.

"On n'a pas l'intention de snober Saint-Jean-de-Luz"

Où passeront les coureurs entre Hendaye et Bayonne pour la troisième étape ? C'est la grande inconnue de ce passage du Tour au Pays Basque. Les cyclistes étaient censés emprunter la route de la Corniche, mais cet itinéraire a été retoqué par les services de l'État pour des raisons de sécurité . Christian Prudhomme ne livre pas, ce vendredi, de détails sur le tracé du parcours alternatif. "Je ne vais sûrement pas vous l'officialiser avant qu'on ait la réponse de la préfecture (...) Je ne veux pas polémiquer. Les choix des services de l'État, de la préfecture peuvent être légitimes. La sécurité, il n'y a rien de plus important". En revanche, le patron du Tour veut rassurer "les gens qui ont envie de voir la Côte basque en majesté, et notamment le maire de Saint-Jean-de-Luz, parce que j'ai eu son directeur de cabinet cette semaine après des discussions très simples avec France Télévisions. La Pointe Sainte Barbe, la Grande Plage, le port de Saint-Jean-de-Luz, la Nivelle à Saint-Jean-de-Luz et ainsi que l'église Saint-Jean-Baptiste sont calés dans la retransmission. Il y a évidemment la route qu'emprunteront les coureurs, mais il y a aussi et surtout les retombées mondiales puisque le Tour de France est diffusé, vous le savez, dans 190 pays. Et donc on n'a pas du tout l'intention de snober Saint-Jean-de-Luz, ni nous, de nous priver, nous Tour de France, de vues absolument magnifiques".

"On a tous en mémoire la fameuse marée orange"

Pour le directeur du Tour de France, le Pays basque est incontestablement une terre de vélo. "On a tous en mémoire la fameuse marée orange du début des années 2000 : tous les supporters d'Euskaltel-Euskadi à l'époque, avec évidemment aussi les drapeaux. Mais plus que ça, on sent vraiment ici une fierté à travers tout ce qui a été fait avec un tas d'enfants notamment, qui chantaient des chants traditionnels. Et puis la dictée du Tour de France, à la fois en langue basque et en français, dans des écoles de Bilbao, au lycée français de Bilbao (NDLR, une dictée du Tour de France est également organisée ce vendredi matin à Bayonne)."

Un certain nombre de villes étapes qui voulaient "ardemment" le Tour

Enfin, cette 110ᵉ édition du Tour fait la part belle au Sud-Ouest : Pays basque, Béarn, Landes, Gers, Gironde et Limousin. Au total, les coureurs passeront quasiment dix jours dans le Sud-Ouest avant de remonter vers l'Auvergne. Un itinéraire salué par Christian Prudhomme ce vendredi : "Il y a un certain nombre de villes étapes où nous n'étions pas allés depuis longtemps et qui voulaient ardemment le Tour de France. Je pense évidemment à Bordeaux, mais je pense aussi à Dax. Dax avec l'atout André Darrigade, grand sprinteur et légende du Tour de France (...) Il y a la volonté aussi, dans le Gers notamment ou à Mont-de-Marsan dans les Landes, de parler de Luis Ocaña, vainqueur du Tour de France il y a 50 ans. Un champion que je qualifierais de romantique, qui n'avait jamais hésité à défier le plus grand coureur de l'histoire du Tour de France, Eddy Merckx. Alors oui, il y a une tonalité particulière, mais j'en suis ravi, ça permet d'avoir un Tour de France qui va emprunter les cinq massifs montagneux de l'Hexagone, en commençant donc par les Pyrénées, puis en montant ensuite vers le Massif central, puis le Jura, les Alpes et les Vosges."