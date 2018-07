Gerberoy, France

A six jours de la huitième étape du Tour de France, France Bleu Picardie entame une reconnaissance du parcours qui mènera les coureurs de Dreux à Amiens, sur 181 kilomètres samedi. Il y en aura 40 dans l'Oise et 28 dans la Somme et comme partout ailleurs dans le pays les bords des routes seront remplis de spectateurs.

Le parcours de la huitième étape entre Dreux et Amiens - ASO

Gerberoy, Crèvecoeur-le-Grand, Tilloy-les-Conty ou Amiens, à chacun son meilleur spot pour admirer le spectacle et pour encourager le régional de l'étape. Le beauvaisien Arnaud Démare sera la star du jour. Le coureur de la formation Groupama - FDJ fait partie des favoris pour une arrivée promise au sprint sur le boulevard Faidherbe à Amiens.

Reportage France Bleu Picardie avec Josué Démare Copier

Allez Nono

Arnaud Démare pourra notamment compter sur le soutien de ses proches. Son père, Josué suit son fils partout où il le peut. "Je serai au départ à Dreux et à l'arrivée à Amiens", prévoit-il. Entre temps, le peloton va sillonner des routes que les Démare père et fils connaissent par cœur.

"Ce sont nos routes d'entraînement pendant l'intersaison en hiver. On vient souvent du côté de Gerberoy, Wambez, Grandvilliers", explique Josué, fidèle accompagnateur d'Arnaud. Le champion cycliste est aussi souvent accompagné par ses deux cousins, Thibault et Guillaume Durand, les fils de Jacky qui préside le cyclo-club de Formerie où est toujours licencié Arnaud Démare.

On va siffler et il nous reconnaîtra

"On va disperser la famille et les proches un peu partout sur le parcours pour faire sentir à Arnaud qu'il est chez lui", promet Thibault. Pour Josué Démare, pas de doute, cette présence va "transcender son fils". A la bombe sur l'asphalte ou au feutre sur les banderoles et les tee shirt les "allez Nono" vont fleurir sur les routes de l'Oise et de la Somme. Pour être certain qu'Arnaud sente cette présence, Guillaume a un truc. "On siffle d'une certaine manière et il sait que c'est nous, soit un oncle, une tante, un cousin, il lèvera la tête"!