Tour de France : à un mois de l'arrivée à la Planche des Belles Filles, quelle capacité hôtelière en Haute-Saône ?

A un peu plus d'un mois de l'arrivée du Tour de France à la Planche des Belles Filles, quelle est la capacité hôtelière du département de la Haute-Saône. De tous les départements de la région Bourgogne Franche-Comté c'est celui qui compte le plus faible nombre de lits d'hôtel.

Hôtel des Sources Luxeuil les Bains. Avec 39 chambres c'est l'hôtel de Haute-Saône qui a la plus grande capacité en nombre de lits.Tourisme.

Dans un peu plus d'un mois le Tour de France arrivera (le 11 juillet) à la Planche des Belles Filles en Haute-Saône. Pour chaque étape, ASO la société organisatrice de la grande boucle doit loger tout le monde. Il y a les équipes de coureurs, les techniciens, les médias. Le nombre de chambres dont à besoin une étape du tour se compte par centaines.

De tous les départements de la région Bourgogne Franche-Comté la Haute-Saône est celui qui compte le plus faible nombre de lits d'hôtels (chiffres 2018 étude de la région Bourgogne Franche-Comté):

Haute-Saône : 1566 lits

Territoire de Belfort : 2104 lits

Jura : 3958 lits

Doubs : 7500 lits

Le taux moyen d'occupation dans les hôtels de Haute-Saône est de 41,5% quand il est de plus de 50% ailleurs : 51,8% dans le Jura, 56,6% dans le Doubs et 58,7% dans le Territoire de Belfort.

L'hôtel "Beau Site" à Luxeuil-les-Bains avec ses 39 chambres est celui qui en Haute-Saône offre la plus grande capacité d'hébergement. La ville thermale de Luxeuil-les-Bains où l'offre est la plus importante de toute la Haute-Saône en hébergement hôtelier (hôtels et appart-hôtels). Luxeuil-les-Bains compte 8 hôtels ou résidences hôtelières, principalement en 3 étoiles.

Mais les touristes qui viennent en Haute-Saône ne séjournent pas tous à l'hôtel, l'hébergement de plein air c'est 4.128 lits en Haute-Saône, cela comprend les camping et les hébergements insolites comme les cabanes dans les arbres, sur l'eau ou les roulottes.

Près de la moitié de ces capacités est utilisé par une clientèle étrangère, alors que pour l'hôtellerie c'est seulement 17.6%.