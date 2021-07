Tour de France : second l'an passé, le Slovène Primož Roglič abandonne sur blessures

Il était l'un des favoris de ce Tour de France 2021. Primož Roglič ne participera pas ce dimanche à la 9e étape qui s'élance entre Cluses (Haute-Savoie) et Tignes (Savoie). "Il souffre trop de ses blessures", explique son équipe Team Jumbo-Visma cycling sur son compte Twitter. "C'est une décision collective avec l'équipe. Ce n'était plus possible de continuer comme ça jusqu'à la fin." Lundi dernier, en Bretagne, le coureur slovène avait été victime d'une chute. Il était "ouvert de partout" sur le côté gauche selon ses propres termes. Il avait publié sur son compte Instagram une photo impressionnante de son corps éraflé sur toute une moitié.

L'enfer dans les Alpes

Depuis cette chute, Primož Roglič vivait l'enfer sur ce Tour de France. Vendredi, entre Vierzon et le Creusot, lors d'une septième étape aussi longue qu'épuisante et animée, il a été le seul leader à lâcher, concédant 3'48" par rapport aux autres favoris.

Samedi, dans la première étape alpine, le coureur slovène, deuxième de la Grande Boucle l'an dernier, a été largué dès les premiers cols, roulant même sur une dizaine de kilomètres, totalement seul, dernier. Le leader de l'équipe Jumbo-Visma a terminé cette 8e étape dans le fond du grupetto, éreinté... et à 35 minutes du vainqueur d'étape, Dylan Teuns. Ce dimanche matin, retombé à la 51e place du classement général, Primož Roglič a du se rendre à l'évidence. Le miracle n'a pas eu lieu. Ce n'est pas cette année qu'il prendra sa revanche sur son rival, Tadej Pogacar. Son compatriote lui avait soufflé la victoire lors de l'ultime étape, le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles.

à lire aussi Tour de France : coup de théâtre la veille de l’arrivée, Pogacar détrône Roglic

"Ça n'a pas de sens de continuer comme ça" - Primož Roglič

"Ça n'a pas de sens de continuer comme ça" a-t-il déclaré sur le compte twitter de son équipe, la Jumbo-Visma, "après quelque jours, j'ai réalisé que, vraiment, ça ne m'emmenait nulle part. Ça allait vraiment mal, avec beaucoup de souffrance, [...], c'est trop pour mon corps, je ne peux pas rouler comme ça. [...] On a pris la décision tous ensemble avec l'équipe. Je vais essayer de guérir et de me focaliser sur de nouveaux objectifs" a-t-il déclaré.