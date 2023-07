Tour de France : après la mort d'un de ses coéquipiers, "plus rien n'avait de sens" pour Pello Bilbao

Côté fête, Pello Bilbao est acclamé, on souhaite le voir lever les bras à l'arrivée, il est porté par tout le peuple basque. On se dit même en riant qu'un Bilbao, vainqueur d'étape à Bilbao, ça aurait de la gueule. Mais, côté sombre, Pello Bilbao et les autres coureurs de la team Bahrain Victorious vont prendre le départ du Tour de France ce samedi avec l'absence de Gino Mäder, décédé dans une chute le 16 juin dernier , durant le Tour de Suisse.

ⓘ Publicité

"La course arrive à un mauvais moment"

Le coureur natif de Gernika avoue : "La course arrive à un mauvais moment pour moi. Quand tout cela est arrivé, j'ai pensé que je ne serais pas capable d'arriver dans les meilleures conditions au Tour. Parce qu'à ce moment, plus rien n'avait de sens, même courir ne voulait plus rien dire. Pendant deux ou trois jours, je n'étais pas vraiment optimiste pour ce Tour, je n'étais pas vraiment motivé".

C'est le soutien de sa famille qui lui a permis de repartir : "Mais je suis rentré à la maison, j'ai passé un peu de temps avec ma famille, j'ai compris que ce départ va être un jour unique dans ma vie, et que la seule manière d'avancer était de transformer cette tristesse, cette difficulté, en énergie pour faire quelque chose de fort".

Pas de n°1 et un maillot blanc en hommage

Mikel Landa avec le maillot blanc de la Bahrain Victorious durant la présentation des équipes à Bilbao © Radio France - Stéphane Garcia

Alors que la Bahrain Victorious court traditionnellement sous des couleurs rouges, elle sera vêtue de blanc pour ce Tour 2023, en signe de deuil. Toutes les équipes du Tour sont numérotées de 1 à 8, et c'est le leader de l'équipe qui porte le n° 1. Sur ce Tour, la Bahrain Victorious n'aura pas de n°1, la numérotation commence directement à 62 (Mikel Landa) et ira jusqu'à 69 (Fred Wright), Pello Bilbao portera lui le n°65. Il explique Gino Mäler, "sera avec nous pendant tout le Tour, le n° 1 sera pour lui, parce que ce genre de gars vous laisse beaucoup plus qu'un bon palmarès".

Côté course, une possible arrivée groupée

Interrogé sur le profil de cette première étape Bilbao-Bilbao, Pello Bilbao estime que la côte de Pike, un mur redoutable avec des passages à 20% près de l'arrivée, ne sera pas décisif, parce qu'il est trop court (1,86 km). Il signale aussi que "après Pike c'est très roulant", dans les larges avenues urbaines de Bilbao, "des poursuivants pourraient rattraper un échappé". Cette étape a été cochée par l'équipe, "mais on programme 20 victoires chaque année, et on ne gagne que deux fois".

Pello Bilbao est loin de faire partie des favoris, mais il avoue que "lever les bras [sur la ligne d'arrivée] à Bilbao, c'est le scénario dont j'ose même pas rêver. On va tout faire pour, et personne n'aura la motivation que j'ai". La motivation et le soutien du public basque, déjà massé au bord des routes.