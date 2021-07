Tour de France : hors-délais, Arnaud Démare doit abandonner

Le coup est rude pour Arnaud Démare ! Piégé par la montagne, le coureur cycliste de l'équipe Groupama-FDJ a terminé hors-délais sur le Tour de France. A Tignes, le natif de Beauvais a conclu la 9e étape ce dimanche à 41 minutes et 38 secondes du vainqueur Ben O'Connor. Soit 4 minutes et 18 secondes de plus que le délai... fixé à 37 minutes et 20 secondes par les organisateurs. Et il n'y aura pas de clémence du jury, qui a officialisé le classement selon le compte Twitter de la Groupama-FDJ.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une 9e étape encore fatale

Entre Cluses et Tignes, la deuxième étape alpestre n'a pas fait de cadeau aux coureurs. Sous le vent, la pluie et le froid, Arnaud Démare est sur la liste des 7 coureurs hors-délais. Autre sprinter français, Bryan Coquard (B& Hôtels - Vital Concept) termine également au-delà du temps imparti. Equipier de Démare, Jacopo Guarnieri est piégé pour la Groupama FDJ. Stefan De Bod, Nic Dlamini et un autre français Anthony Delaplace (Arkea-Samsic) complètent la liste.

Impliqué dans une chute sur la 3e étape, Arnaud Démare a vécu une première semaine compliquée sur le Tour de France 2021, avec une 4e place comme meilleur résultat sur la 6e étape. Avant le départ ce dimanche, le vainqueur de Milan San Remo 2016 pointait à la 10e place du classement du Maillot Vert, dominé par le sprinter australien Mark Cavendish.

De son côté, Arnaud Démare rentre à la maison au soir de la 9e étape. Déjà en 2017, Arnaud Démare avait terminé hors-délais à l'arrivée de la 9e étape du Tour de France !