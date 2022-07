Tour de France : arrivée de la 6e étape à Longwy, tout savoir sur le stationnement et la circulation

Le Tour de France 2022 s'arrête à Longwy. La cité meurthe-et-mosellane accueille ce jeudi 7 juillet l'arrivée de la 6e étape de la Grande boucle, la plus longue de cette édition : 219,9 km entre Binche (Belgique) et Longwy. Découvrez les informations sur le stationnement et la circulation pour bien vivre cette journée de sport et de fête.

Les horaires

Départ de la course à Binche à 12h15

Arrivée de la caravane publicitaire à Longwy à 15h45

Arrivée des premiers coureurs à Longwy estimée entre 17h15 et 17h45

La course se termine par la côte des religieuses. Le vainqueur franchira la ligne place Darche.

Le stationnement et la circulation

Le maire de Longwy, Jean-Marc Fournel, a expliqué à France Bleu Lorraine que le kilométrage de la course avait plus que doublé par rapport à l'édition 2017, passant de 2,5 à 5,5 km. Les contraintes sont donc plus importantes pour les habitants, mais le spectacle aussi.

L'installation du village arrivée et de toute l'infrastructure du Tour impose les premières interdictions de stationner dès le mercredi 6 juillet à midi. Dans cette carte, retrouvez les zones fermées au stationnement, les zones de parking accessibles et le tracé de la course.

Les quartiers concernés par les interdictions de stationner pour l'arrivée du Tour à Longwy. - Ville de Longwy

Les rues empruntées par la caravane publicitaire et par le peloton sont privatisées et fermées à la circulation à partir de midi le jeudi 7 juillet, et ce jusqu'à la fin de la course.

Dans ce tableau, découvrez rue par rue, heure par heure, les axes interdits au stationnement et à la circulation.

Les axes fermés au stationnement et à la circulation pour l'arrivée du Tour à Longwy. - Ville de Longwy

La ville de Longwy précise que le jeudi 7 juillet "la crèche, les écoles maternelles et primaires, collèges et lycées seront fermés". Car oui, ce n'est pas tout à fait les vacances. La municipalité a créé une adresse mail dédiée aux questions des habitants sur le Tour : tourdefrance22@mairie-longwy.fr.

Pour célébrer le Tour, la ville de Longwy est décorée aux couleurs des maillots du Tour de France.

Les décorations du Tour de France à Longwy. © Maxppp - Jean-Luc Flémal