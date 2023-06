"Tour de France, au cœur du peloton" : Julien Jurdie, d'AG2R-Citroën, révélation de la dernière série Netflix

Pour les férus de vélo, c'est un nom connu : Julien Jurdie est le directeur de l'équipe d'AG2R Citroën Team, mais pour le grand public, il n'est pas encore un personnage central du cyclisme français. Pas encore, mais cela va sans doute changer à partir de ce jeudi 8 juin, jour de diffusion de la nouvelle série documentaire du géant Netflix "Tour de France, au cœur du peloton".

Fort du succès des cinq saisons de "Formula 1, pilotes de leur destin", consacrée à la Formule 1, la plateforme américaine Netflix propose de plonger au cœur de la Grande Boucle, de découvrir le Tour comme vous ne l'avez jamais vu. À un mois du Tour de France et en plein cœur du Critérium du Dauphiné , c'est peu dire que cette série-docu est très attendue. Et l'une des révélations de ce documentaire, c'est Julien Jurdie. Le directeur d'AG2R Citroën Team y est magistralement mis en lumière. C'est l'un des seuls à vraiment s'ouvrir, à laisser la caméra dépasser un peu l'exercice de communication que ce documentaire est forcément. Interviewé par France Bleu, Julien Jurdie confie avoir pris "beaucoup de plaisir à faire ce documentaire" tourné au printemps dernier, puis pendant tout le Tour de France 2022.

"J'ai voulu démontrer des valeurs simples, qu'on cultive dans l'équipe"

Les huit équipes qui ont accepté d'être filmées, ont aussi accepté de ne pas avoir de droit de regard ensuite, sur la scénarisation de la série. Julien Jurdie espère "que le rendu sera bon et que je puisse exprimer les vraies valeurs que je dégage moi et que l'équipe dégage" nous a-t-il confié. "J'ai voulu démontrer des valeurs simples, qu'on cultive dans l'équipe, grâce à Vincent Lavenu [fondateur et manager général] , depuis des années et des années".

À la veille de la diffusion de la série au grand public, il ressent un peu d'appréhension a-t-il reconnu : "on connait la machine Netflix. J'ai passé des heures et des heures et des heures avec Boris et Julien, caméraman et preneur de son. Ils m'ont filmé chez moi, en stage, en course, des interview longues de deux ou trois heures. Donc le contenu est juste énorme et après, merci et au revoir. Débrouillez-vous, il faut dérusher tout ça ! Et l'appréhension est là : ils ont des heures de film et ils faut qu'ils en montent quelque chose. J'ai confiance en la production de Netflix, mais forcément il y a de l'appréhension quand on connait pas le contenu. Quand c'est formaté en 40 minutes sur chaque épisode, ils faut mettre le maximum de choses et ils sont attirés par tout ce qui est émotion, tout ça. Donc j'imagine qu'il y a des séquences assez particulières, donc c'est pour ça qu'il y a, malgré tout, un peu d'appréhension à voir ce documentaire" a-t-il déclaré.

"Si, grâce à ce documentaire, des gamins ont envie de faire du vélo, ça sera une très belle chose"

La série consacrée à la Formule 1, qui a connu un énorme succès et a inspiré celle-ci, a également contribué à relancer l’intérêt pour la discipline. C'est ce qu'espère également Julien Jurdie pour le cyclisme : "si, grâce à ce documentaire, des gamins ont envie de faire du vélo ou des partenaires d'investir dans le vélo, ça sera déjà, pour moi, une très belle chose" conclut-t-il.

La bande-annonce du documentaire "Tour de France, au cœur du peloton"

Tour de France : Au cœur du peloton | Bande-Annonce Officielle VF | Netflix