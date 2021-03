VIDÉOS - Tour de France au départ de Bilbao : "Le Pays basque apporte tout ce que le Tour recherche"

"Le Pays basque apporte tout ce que le Tour de France peut rechercher : une volonté politique, un terrain sportivement très intéressant, des paysages magnifiques." Alors qu'il vient d'annoncer ce vendredi 26 mars 2021 que le Grand Départ du Tour 2023 serait donné à Bilbao, au Pays basque espagnol, Christian Prudhomme ne tarit pas d'éloges sur les Basques et leur passion pour le vélo. Le directeur général du Tour de France s'est confié à France Bleu Pays Basque sur les raisons de son choix.

On a encore peu de détails sur le tracé des étapes de cette édition 2023 au Pays Basque (voir plus bas) mais Christian Prudhomme sait déjà pourquoi il vient ici : "Des cols courts mais très raides, c'est évidemment toujours intéressant. Peut être encore plus en ce moment avec la génération très impressionnante de puncheurs qui existe dans le peloton." Et le paysage a également des atouts à défendre : "On sera sur la côte, sur le littoral et dans les terres. On va voir des paysages magnifiques qui sont évidemment essentiels dans les retransmissions télé."

"Une volonté depuis trente ans" - Christian Prudhomme

Cela fait plusieurs années que le Pays basque intéresse les organisateurs du Tour et que les autorités locales militent pour accueillir un Grand départ. "C'est une volonté depuis trente ans en vérité" explique Christian Prudhomme. "Le directeur du Tour d'Espagne, Javier Guillen, a joué un vrai rôle de rapprochement puisqu'après 33 ans d'absence, le Tour d'Espagne est revenu au Pays basque en 2011. Moi, je suis venu en 2016 avec lui. J'ai rencontré les élus, une délégation basque, le gouvernement basque, les provinces, les régions, la ville de Bilbao. Ils sont venus le voir aussi à Paris avec une très, très forte volonté d'accueillir un nouveau Grand Départ du Tour de France."

Un public basque "maillot jaune... ou plutôt orange"

Pour Christian Prudhomme et les organisateurs du Tour, le Pays basque c'est aussi un public "qui mériterait sans doute le "maillot jaune" des publics du cyclisme. Un public fervent, enthousiaste et plutôt orange que jaune. Je me souviens d'avoir commenté cette marée orange quand j'étais journaliste à France Télévisions."

Quel parcours pour le Tour au Pays basque ?

Il devrait y en avoir pour tout le monde, des deux côtés de la frontière. Christian Prudhomme annonce deux étapes complètes côté espagnol et une troisième qui ira vers la France "pour une destination encore inconnue mais j'ai bien compris qu'il y avait des candidatures. Bien évidemment, on ne pourra pas aller très loin de la frontière (...) Je ne sais pas aujourd'hui si nous ferons une étape pour sprinteurs, une étape pour puncheurs ou deux étapes pour puncheurs. Ce que nous voulons montrer, c'est la particularité du Pays basque."