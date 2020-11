Tour de France : "On aurait pu faire une dizaine d'étapes en Bretagne !" confie Christian Prudhomme

Le tracé officiel du Tour de France 2021 est désormais connu. Il a été dévoilé ce dimanche 1er novembre dans l'émission "Stade 2" sur France 3. L'épreuve s'élancera de Brest le samedi 26 juin et passera quatre jours en Bretagne. Quatre étapes de Brest à Landerneau, de Perros-Guirec à Mûr-de-Bretagne, de Lorient à Pontivy et de Redon à Fougères.

Après le désistement de Copenhague, les organisateurs du Tour de France ont choisi la Bretagne comme point de départ de cette 108e édition. Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle a répondu aux questions de Fanny Lechevestrier pour France Bleu. Il nous explique comment le parcours a été pensé.

Il y aura du spectacle !

Christian Prudhomme : La traversée de la Bretagne sera faite pour les sprinteurs mais pas seulement. Ce qu'on souhaitait faire en Bretagne, c'est à la fois montrer toutes les beautés de la région, les côtes et l'intérieur, et avoir un parcours qui soit sélectif. Les deux premières étapes du prochain Tour de France sont clairement faites pour des puncheurs. Il y aura du spectacle. Et puis comme nous distribuerons des bonifications lors de la deuxième étape au premier passage à Mûr-de-Bretagne ce sera l'occasion de créer un petit écart pour aller chercher le maillot jaune.

France Bleu : La Bretagne a "récupéré" le Tour de France après le désistement de Copenhague. Ca s'est fait naturellement ?

Christian Prudhomme : Je l'ai déjà dit, la Bretagne n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais un plan B pour le Tour de France. Le grand départ de Bretagne en 2021, c'est A comme anticipé, mais la région Bretagne et son président, Loïg Chesnais-Girard, auraient très bien pu nous dire "on va se revoir en 2023". Ils ont accepté notre proposition en 2021. Je voulais leur dire infiniment merci. C'est pour cela qu'on reste quatre jours complets avec une étape dans chacun des quatre départements bretons avec à la fois un équilibre entre les villes habituées du Tour de France et celles qui ne le sont pas, comme Pontivy et Landerneau.

Plus d'une trentaines de candidatures ont été faites depuis la fin du mois de juillet.

France Bleu : Vous avez eu des critiques? Certains plaidaient la cause de Saint-Malo...

Christian Prduhomme : On aurait souhaité faire plaisir à tout le monde. On a eu plus d'une trentaine de candidatures d'étapes de villes bretonnes. Ça veut dire qu'on aurait pu faire une dizaine d'étapes en Bretagne de 250 km chacune. J'ai reçu des courriers, des mails, des appels téléphoniques, des SMS d'élus nous demandant que leur ville soit ville-étape, mais aussi de passer par tel ou tel lieu. On a été sensible à Radenac, par exemple, qui est la ville de Jean Robic, l'un des Bretons vainqueur du Tour de France en 1947 sans avoir porté le maillot jaune. Il y a une telle passion pour le cyclisme en Bretagne qu'on ne peut pas passer partout. Plus d'une trentaine de candidatures ont été faites depuis la fin du mois de juillet pour la Bretagne seule.

France Bleu : C'est une façon de récompenser la ferveur des Bretons ?

Christian Prudhomme : Dans le plan initial qui était un grand départ en Bretagne en 2022, il n'y avait évidemment pas quatre jours complets en Bretagne. C'est une façon de dire merci à toutes les collectivités qui souhaitent avoir le Tour de France. On sait qu'en Bretagne, il y a un amour, une passion pour le Tour depuis Petit Breton et ça ne s'est pas arrêté avec le merveilleux Bernard Hinault. Il y aura encore des coureurs bretons. Depuis 1905. Il y a toujours eu un coureur breton, au moins, dans le peloton du Tour de France. J'espère que Valentin Madouas ou Warren Barguil seront là en pleine forme et qu'ils vont sacrément animer les quatre étapes. Pourquoi ne pas remporter une étape ou décrocher un maillot jaune ?