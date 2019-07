Tour de France : avec Amaël Moinard, les Manchois seront quatre au départ

La Manche aura quatre représentant au départ du Tour de France ce samedi. Le cherbourgeois Amaël Moinard sélectionné ce lundi retrouvera Mikaël Cherel, Anthony Delaplace et Benoît Cosnefroy.

Et de quatre ! Amaël Moinard a reçu ce lundi sa convocation pour disputer le Tour de France 2019 avec son équipe Arkea Samsic. Le cherbourgeois de 37 ans va disputer sa 11e Grande Boucle ! Avec Anthony Delaplace, l'autre manchois de l'équipe, il devra épauler Warren Barguil tout juste sacré champion de France.

Du jamais vu depuis 2012

Après les sélections de Mikaël Cherel et Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) et Anthony Delaplace et Amaël Moinard (Arkea Samsic), les manchois seront quatre au départ du Tour de France ce samedi. La Manche n'a jamais été aussi bien représentée depuis 2012.