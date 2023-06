Tour de France : avec Pinot, sans Démare, Marc Madiot assume ses choix

"Laisser Thibaut Pinot à la maison aurait été une faute professionnelle" estime Marc Madiot, le manager mayennais de l'équipe Groupama-FDJ, après l'annonce de l'effectif qui disputera le Tour de France 2023. Un choix purement sportif selon lui et il l'assume. Pinot, sélectionné après sa 5e place sur le Tour d'Italie, s'est dit "très content et très heureux". En revanche, le sprinteur Arnaud Démare a été écarté de l'effectif.

"Ce fut une sélection difficile à établir, notamment la décision de ne pas retenir Arnaud Démare. Je comprends et j'entends sa déception" précise Marc Madiot qui poursuit : "Arnaud aurait mérité sa place, mais on a cette chance, au sein de la Groupama-FDJ, d'avoir un effectif intéressant, conséquent et compétitif. Je regrette la situation pour Arnaud, mais ainsi va la vie du monde sportif et de la haute compétition".

Le contrat du sprinteur avec Groupama-FDJ ne sera pas non plus renouvelé pour la saison prochaine. Cette décision pour le Tour de France laisse Arnaud Démare amer. "C'est deux parpaings que je me prends et qui font mal", a-t-il expliqué à France Bleu Picardie.

Son profil de sprinteur ne convenait donc pas à la formation de Marc Madiot qui prend une autre direction pour la 110e édition du Tour de France. "Notre équipe sera tournée vers la montagne. L'objectif est bien sûr le classement général avec David Gaudu" explique le Mayennais.