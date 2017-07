Tour de France : Barguil en larmes, Porte sur une civière, Démare éliminé... ce qu'il faut retenir de la 9e étape

A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

-

Dantesque. Marquée par le passage de trois cols classés hors catégorie, la 9e étape du Tour de France, disputée ce dimanche entre Nantua et Chambéry, restera dans la mémoire de la Grande Boucle. Le Colombien Rigordo Uran (Cannondale) qui s'est imposé à la photo-finish, devant le Français Warren Barguil (Sunweb). Ce dernier, élu le plus combatif du jour, aura passé toute la journée devant avant de se faire rejoindre dans les derniers kilomètres. Il portera mardi le maillot à pois du meilleur grimpeur. L'étape a également été marquée par les chutes qui ont notamment contraint à l'abandon Richie Porte (BMC) et Geraint Thomas (Sky).

Au classement général, Chris Froome conserve son maillot jaune et devance désormais l'Italien Fabio Aru (Astana) de 18'' et le Français Romain Bardet (AG2R la Mondiale) de 51''.

-

Fausse joie. Warren Barguil était en larmes après avoir cru à sa victoire dimanche à Chambéry. Le Français s'est dit ensuite "vraiment déçu" après la photo-finish montrant sa défaite sur le fil face à Rigoberto Uran au sprint.

Quel sprint ! / What a sprint! #TDF2017pic.twitter.com/MytbHO0Nuh — Le Tour de France (@LeTour) July 9, 2017

-

Grosse frayeur. Ce sont des images que l'on n'aime pas voir. Leader de la formation BMC, Richie Porte a lourdement chuté dans la descente du Mont du Chat, col classé hors catégorie. L'Australien a été contraint à l'abandon. Son état de santé est "plutôt rassurant", a indiqué sur franceinfo le patron du Tour Christian Prudhomme dimanche après la course.

#TDF2017 Terrible chute de Richie Porte !!

Il était conscient lors de son évacuation pic.twitter.com/fuFjJYqvmF — francetv sport (@francetvsport) July 9, 2017

Cette étape reine aura fait beaucoup de dégâts avec également les chutes et les abandons de Geraint Thomas (Sky), deuxième du classement général, ainsi que Gesink et Mori.

-

Hors-délai. Arnaud Démare (FDJ) a dépassé le délai d'arrivée. Déjà en grande difficulté la veille, le champion de France a été distancé dès les premiers hectomètres de cette étape de 181,5 kilomètres, alors que trois cols classés hors catégorie suivaient ensuite au programme. Éliminé, le Picard ne pourra donc pas se battre pour le maillot vert. Le délai d'arrivée, 40 minutes, est calculé en fonction du temps du vainqueur de l'étape et de sa moyenne.

⏱️ C'est terminé. Arnaud Démare, Mickaël Delage, Ignatas Konovalovas et Jacopo Guarnieri n'arriveront pas dans les délais. 😞#TDF2017pic.twitter.com/bX3B7lZoV8 — Equipe FDJ (@EquipeFDJ) July 9, 2017

Arnaud Démare dans le dur après le Col de la Biche et le Grand Colombier #LesRPpic.twitter.com/4Mw3DlmvFV — ✏️DADOU (@davidbuonomo) July 9, 2017

-

Mont du Chat. La star de l'étape aura été le Mont du Chat, le dernier des trois cols hors catégorie à franchir. Une difficulté qui a plu aux internautes.

-Dis papa, ça ressemble à quoi l'Enfer ?

-À ça mon fils. À ça.#TDF2017pic.twitter.com/C1NuqFKpfr — Dans la musette (@DansLaMusette) July 9, 2017

Terrible cette ascension du Mont du Chat... Quel spectacle pour nous, mais quel calvaire pour les coureurs ! #TDF2017 — Mathilde L'Azou (@MathildeLAzou) July 9, 2017

Bon par contre le Mont du Chat c'est comme la Planche, c'est oui, tous les ans. — La Grosse Boucle (@LaGrosseBoucle) July 9, 2017

-

22. C'est l'énorme pourcentage grimpé par les coureurs au plus fort de l'ascension du Grand Colombier (8,5 kilomètres à 9,9% de moyenne), classé hors-catégorie.

-

Le coup de la panne. Un véhicule de la caravane du Tour est tombé en panne dans le Mont du Chat. Heureusement, il a pu être dégagé avant l'arrivée des coureurs.

La dépanneuse est là pour secourir Mickey. Derrière ça bouchonne de nouveau ! #TDF2017pic.twitter.com/1dCSz9fPrQ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) July 9, 2017

► Notre dossier Tour de France 2017

La carte interactive du Tour de France 2017