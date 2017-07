Tour de France : Barguil et le feu d’artifice du 14 juillet, Bardet flashé... ce qu'il faut retenir de la 13e étape

A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

Il a eu la foi. Warren Barguil a remporté ce vendredi la 13e étape du Tour entre Saint-Girons et Foix (la plus petite de cette édition avec 101km) ce vendredi 14 juillet, jour de Fête nationale. Il a signé le quatrième succès d'un coureur français depuis le départ et a pris sa revanche après avoir échoué devant Uran pour quelques millimètres à Chambéry dimanche dernier.

Au classement général, le champion d'Italie Fabio Aru a conservé le maillot jaune de leader au terme de cette seconde journée pyrénéenne devant Chris Froome et Romain Bardet.

Cette fois-ci, il n'y a pas eu photo. Warren Barguil a réglé au sprint ses trois compagnons d'échappée, le Colombien Nairo Quintana et les Espagnols Alberto Contador et Mikel Landa. une nette victoire sans photo-finish comme lors de la 9e étape.

Warren Barguil remporte l'étape à Foix !! Quelle belle victoire française en ce 14 juillet ! 🇫🇷 #HistoiresDuTour#TDF2017pic.twitter.com/gcnMiut5FF — francetv sport (@francetvsport) July 14, 2017

14-Juillet. Cela faisait 12 ans qu'un Français n'avait pas gagné une étape du Tour de France le jour de la Fête nationale. Le dernier à l'avoir fait était David Moncoutié en 2005 à Digne-les-Bains. Un an auparavant, Richard Virenque s'était imposé à Saint-Flour. Parmi les Français à avoir gagné le 14 juillet figurent Laurent Jalabert, Bernard Thévenet ou encore Jacques Anquetil. Et donc à présent, Warren Barguil qui est le 16e Français vainqueur un 14 juillet.

2012. La dernière fois que les coureurs français ont remporté deux étapes de suite remonte à 2012 avec Thomas Voeckler et Pierre Roland.

Abandons. Jakob Fuglsang et Arthur Vichot ont dû quitter la route du Tour. Le Danois, récent vainqueur du Dauphiné, a été distancé dès le début de cette étape après avoir chuté mercredi. Le Français lui a renoncé dès les premiers kilomètres. La formation FDJ de Marc Madiot a perdu quatre de ses coureurs dans la 9e étape menant à Chambéry. Démare avait terminé hors délai, tout comme les trois coéquipiers qui l'avaient attendu (Delage, Konovalovas, Guarnieri).

Radar. Selon franceinfo, le Français Romain Bardet a été flashé à 83 km/h dans la descente du col d'Agnès.

