VIDÉO - Tour de France : Ben O'Connor, le leader d'AG2R-Citroën, abandonne

Dimanche, Ben O'Connor a semblé tout prêt d'abandonner à plusieurs reprises et les échanges avec son équipe ont été nombreux, comme ici, entre le col des Mosses et le col de la Croix.

La décision a du être douloureuse, mais elle semblait inévitable tant Ben O'Connor semble peiner depuis le début de ce Tour de France 2022. Il a tout d'abord souffert d'une chute, lors de la 2e étape, après laquelle il "souffrait d’une lésion musculaire du moyen fessier droit" a précisé AG2R dans un communiqué. Puis d'un problème mécanique sur le 5e étape, celle des mythiques pavés du Nord. Attendu par plusieurs coéquipiers, l'Australien a lutté sans jamais pouvoir revenir dans le peloton principal, perdant plus de trois minutes sur le leader. "Les vibrations lors de l’étape de pavés n’ont pas facilité son rétablissement", explique encore le docteur Serge Niamke, médecin de l’équipe AG2R-Citroën.

Puis, lors de la 8e étape entre Dole et Lausanne, le leader de l'équipe savoyarde a chuté et concédé plus de neuf minutes, au classement général. Enfin, la veille, dimanche, il a décroché dès le début de la première étape alpine de ce Tour. Ben O'Connor était tout simplement incapable de se mettre en danseuse dans les ascensions annonce ce lundi son directeur sportif, Julien Jurdie. O'Connor occupait la 86e place du classement général, à près de 50 minutes du porteur du maillot jaune, le Slovène Tadej Pogacar.

"Au regard de l’état physique de Ben, il était évident qu’il ne devrait pas prendre le départ de la prochaine étape - Vincent Lavenu, manageur général d'AGR2

"Au regard de l’état physique de Ben, il était évident qu’il ne devrait pas prendre le départ de la prochaine étape afin de préserver son intégrité physique. Nous avons senti qu’il a poursuivi la course ces derniers jours pour l’équipe, animé par la volonté de ne pas nous décevoir. Le fait que nous ayons estimé qu’il devait arrêter et se reconstruire physiquement et moralement l’a soulagé", dit Vincent Lavenu, manageur général de l’équipe AG2R-Citroën.

L'Australien va donc subir des examens approfondis et se soigner. Son prochain objectif : préparer la Vuelta, le Tour d'Espagne dit Julien Jurdie. C'est une énorme déception pour l'équipe AG2R-Citorën, qui misait beaucoup sur le coureur australien, vainqueur d'une étape incroyable à Tignes, sous la pluie, et classé quatrième du Tour de France l'an dernier et 3e du Critérium du Dauphiné cette année.