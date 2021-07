Warren Barguil ne sera pas au départ de la 14ème étape du Tour de France samedi 10 juillet. Le coureur de l'équipe Arkéa Samsic abandonne la course suite à des blessures et à sa chute la veille.

Tour de France : le Morbihannais Warren Barguil abandonne la course

"Malheureusement, je ne serai pas au départ de la 14ème étape". Ce samedi 10 juillet, à quelques heures du top départ, Warren Barguil abandonne le Tour de France. Blessé suite à sa chute de la veille, le coureur morbihannais de l'équipe Arkéa Samsic a "des séquelles au niveau du dos et du fessier, où [il a] du mal à forcer de ma jambe droite. Avec l'équipe et le staff médical on a décidé que je ne partais pas ce matin", détaille-t-il sur Twitter.

Une décision qui est "un gros crève-coeur" pour le coureur. "C'est une étape que j'avais cochée comme objectif, qui me correspondait", regrette Warren Barguil. "Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, mais pour des raisons de santé il faut savoir dire stop".

Le coureur va désormais tenter "de récupérer de cette chute et d'être opérationnel le plus rapidement possible". Cette 14ème étape s'élancera à 12h40 de Carcassonne, jusqu'a Quillans dans l'Aude.