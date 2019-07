Tour de France : Bordeaux pas candidate en 2020 ; Libourne l'envisage à plus long terme

Libourne, France

Le tracé officiel du Tour de France 2020 sera dévoilé, fin octobre, à Paris. Reviendra-t-il en Gironde après neuf années d'absence ? Bordeaux n'est pas candidate. Arcachon non plus. Et Libourne y pense... mais pour plus tard.

Un ticket Libourne-Saint-Emilion ?

Le maire de Libourne Philippe Buisson confie avoir commencé à prendre des contacts il y a trois mois, avec Christian Prudhomme, le patron du Tour, pour être ville départ ou d'arrivée (ou les deux), dans les trois ou quatre ans. Une candidature qu'il verrait bien jumelée avec Saint-Emilion, pour, dit-il, "mutualiser les frais" (il faut compter 100 à 150 000 euros pour accueillir une étape), mais aussi, parce qu'en terme de "marketing territorial", c'est "une formidable opportunité". Et de citer "les retransmissions de France Télévisions qui mettent en valeur les territoires". Philippe Buisson voudrait également que des partenaires privés, s'associe à sa démarche. Il pense au Château Soutard, grand cru classé propriété depuis 2006 d'AG2R la mondiale, l'équipe de Romain Bardet.

La dernière fois que Libourne a accueilli le Tour, c'était en 1992 avec un contre-la-montre par équipe. Le Français Pascal Lino était en jaune à l'époque. Et la dernière fois que la Gironde a vu passer la Grande Boucle, c'était en 2010 à Pauillac et Bordeaux.

Bordeaux reste deuxième ville de France derrière Paris à avoir reçu le plus régulièrement le peloton, juste devant Pau, qui se rapproche. Bordeaux se dit intéressée mais pour 2021 ou 2022. C'est "dans l'air" selon Arielle Piazza l'adjointe aux sports, qui doit évoquer le sujet avec Nicolas Florian à la rentrée.