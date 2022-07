Tour de France : "Briançon, ville départ, c'est un honneur incroyable", pour le maire Arnaud Murgia

La 12e étape du Tour de France 2022 a lieu ce jeudi 14 juillet entre Briançon et l'Alpe d'Huez. Après une étape folle arrivée au col du Granon la veille, les coureurs vont s'élancer vers 13h05 (départ fictif et 13h20 pour le départ) avec au programme l’ascension du col du Galibier puis la montée de La Croix-de-Fer. France Bleu Provence vous fait vivre ces instants précédant le coup d'envoi de la 12e étape, en direct depuis le village départ depuis 9h ce jeudi avec Kévin Colloc.

Mettre en avant les personnages et les produits locaux

Prêts à partir avant les autres : ceux qui sont mobilisés dans la fameuse caravane du Tour, comme Anaïs, originaire de Val-des-Près, qui fait partie de la caravane Domitys, pour la première fois. Avant de s'élancer à 11h30, la jeune femme, animatrice à la résidence les Aiglons Blancs à Briançon, s'attend à "une journée magique, en plus dans la ville de Briançon où j'habite".

Le Tour de France est aussi l'occasion de faire découvrir le terroir local, comme par exemple les produits d'Aurélie, du Pressoir de la Roche-de-Rame : "On peut parler de fierté, j'essaye d'utiliser des fruits du territoire des Hautes-Alpes, je fais des jus de fruits de façon artisanale et transformés sur place en circuits courts".

Des grandes entreprises cotoient ces petits producteurs, comme par exemple la Sodexo, partenaire du Tour depuis 30 ans, la "cantine du Tour de France" explique son représentant Laurent Etienne. la Sodexo "nourrit nourrit 4000 personnes sur le Tour de France chaque jour : des petits-déjeuners à l'ouverture du village, des apéritifs sans alcool au village départ, les relais étape sont assurés mais aussi les coupes de champagne et des dégustations à l'arrivée pour faire découvrir les produits locaux au public. Dans les hautes-Alpes, on a par exemple mangé des crozets, de stares à la confitures, des charcuteries et des fromages locaux".

Village départ avant l'arrivée du public ce jeudi matin © Radio France - Kévin Colloc

Un "honneur" pour le maire de Briançon

C'est la 35e fois de son histoire, Briançon devient ville-étape. C'est un moment extrèmement fort pour Arnaud Murgia. "Briançon, ville départ pour le 14 juillet, c'est un honneur incroyable pour notre ville", reconnaît le maire de Briançon sur France Bleu Provence. Après l'organisation de l'étape du Tour réservée à 16.000 amateurs le 10 juillet dernier, ce sont cette fois 230 bénévoles qui sont mobilisés à Briançon pour le départ de la 12e étape ce jeudi et "on ne ferait strictement rien sans eux", souligne l'élu.

_"Sur le temps long, tout cela nous sert énormèment (...) il faut capitaliser là-dessus"-_Arnaud Murgia, maire de Briançon sur France Bleu Provence

"J'espère que ça leur donnera envie de nous visiter (...) il faut qu'on en soit tous fiers"- Arnaud Murgia sur France Bleu Provence Copier

Un départ à Briançon, c'est aussi une formidable vitrine pour la ville mais plus largement pour toute la vallée. Ce sont 500.000 euros qui ont été investis pour accueillir le Tour, sans regrets pour Arnaud Murgia : "c'est largement rentable, de l'ordre de 10 fois plus. la totalité des hébergements sont pleins, quasiment depuis le jour de l'annonce de l'étape (...) l'ensemble de notre tissu commercial et entrepenarial va travailler de façon incroyable". Retombées en terme d'image également : "ce sont des millions de personnes qui ont vu le col du Granon hier à la télé et qui vont avoir envie d'y revenir. Ce matin, c'est la Collégiale de Briançon inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco que des millions de personnes verront et j'espère que ça leur donnera envie de nous visiter (...) il faut qu'on en soit tous fiers". Arnaud Murgia est convaincu que "sur le temps long, tout cela nous sert énormèment (...) il faut capitaliser là-dessus sur le long terme".

Les horaires de passage du peloton

Le départ sera donné de Briançon à 13h20 (départ fictif à 13h05).

Le passage au sommet du col du Galibier est attendu vers 14h15, celui du col de la Croix de Fer à 16h24, avec entre les deux un passage à Saint-Jean-de-Maurienne vers 15h34.

L’arrivée à l’Alpe d’Huez est attendue vers 17h55.