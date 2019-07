Tour de France : Brioude est prête pour accueillir les coureurs (photos)

Brioude, France

Dès l'approche de Brioude, le Tour de France s'annonce d'abord avec des panneaux jaunes qui préviennent les automobilistes des coupures de circulation dimanche.

Panneau sur la N102 © Radio France - Emmanuel Moreau

Dans les derniers kilomètres, les cyclistes profitent du paysage le long de la départementale 585. Les coureurs vont remonter la vallée de l'Allier sur huit kilomètres entre Vieille-Brioude et Villeneuve d'Allier. Au décor naturel, magnifique, se sont ajoutés des décors spécifiques Tour de France, un immense cycliste (avec le dossard 31, celui de Romain Bardet) et un maillot jaune géant au pied de la côte de Saint-Just.

Le cycliste géant le long de la D585 porte le dossard de Romain Bardet © Radio France - Emmanuel Moreau

Un maillot jaune géant à l'entrée de Villeneuve d'Allier © Radio France - Emmanuel Moreau

C'est là que les choses se compliquent avec la côte de Saint-Just, une ascension de 3,6 kilomètres, à 7,2% de moyenne. Elle est encore pleine de gravillons, qui devraient être nettoyés d'ici dimanche. Les premiers camping-cars se sont installés ce jeudi, il y en a une douzaine. Au milieu de l'ascension, Gérard et Claude, de Creuzier-le-Vieux, ont trouvé un petit emplacement. Ils suivent le Tour chaque année et iront s'installer dans l'Izoard après le passage des coureurs dimanche.

Gérard et Claude, installés dans la côte de Saint-Just © Radio France - Emmanuel Moreau

Une fois le sommet franchit, les coureurs risquent d'être surpris. Une grande descente conduit jusqu'au village de Saint-Just près Brioude où commence un nouvelle ascension, moins raide et moins longue mais non répertoriée et qui pourrait faire la sélection. Il reste ensuite six kilomètres de descente jusqu'à Brioude, dont chaque entrée est décorée aux couleurs du Tour de France.

Un rond point que devront contourner les coureurs dimanche © Radio France - Emmanuel Moreau

La flamme rouge sera insallée à cet endroit © Radio France - Emmanuel Moreau

Pour terminer, 600 mètres de plat avant la ligne d'arrivée.

L'emplacement de la ligne d'arrivée © Radio France - Emmanuel Moreau

La ville est décorée avec des fanions et des flammes aux couleurs de Romain Bardet, l'enfant du pays. La mairie et les commerces sont également décorés aux couleurs du Tour.

Un commerce aux couleurs du Tour © Radio France - Emmanuel Moreau

Le Tour de France et l'expo Miro, les événements de l'été à Brioude © Radio France - Emmanuel Moreau

Renfort électrique pour la salle de presse © Radio France - Emmanuel Moreau

Un portrait géant de Romain Bardet

La ville de Brioude a demandé à Aurélien Baude de dessiner un portrait géant de Romain Bardet. Il est réalisé sur le terrain du stade Jalenques, avec la particularité d'être uniquement en herbe. Elle a poussé pendant 15 jours et est tondue à des hauteurs différentes, ce qui donne des couleurs différentes. Le portrait mesure 50 x 78 mètres, accompagné par deux messages, Allez Romain en haut et #Brioude en bas. Aurélien Baude a encore du travail jusqu'à samedi pour tout terminer. Pour voir le résultat, il faut monter au moins à 80 mètres de haut, la primeur sera donc réservée aux téléspectateurs dimanche après l'arrivée de l'étape avec les vues d'hélicoptère.