Tour de France : "C'est tous les jours une nouvelle course" pour Stéphane Lavignac, arbitre à moto

N'attendez pas de Stéphane Lavignac qu'il s'épanche sur sa passion du vélo. Elle est bien ancrée chez cet ancien cycliste qui dirige le club "Dordogne Sud Cyclisme" basé à Bergerac, mais, sur le Tour de France, sa mission exige d'être "concentré à 100%". Stéphane Lavignac est arbitre à moto. Il est chargé de veiller sur "la bonne régularité de la course". Avec les 16 arbitres (six à moto), mobilisés sur le Tour, ils ont d'abord l'œil sur les échanges entre les coureurs et les voitures de leurs équipes. "La première chose que l'on surveille, c'est que les coureurs ne soient pas accrochés à la voiture, que les ravitaillements se fassent dans de bonnes conditions, au bon kilomètre". L'arbitre, qui s'est lancé samedi à Bilbao, l'assure : "Il n'y a pas beaucoup de triche".

Mobilisé en cas de chute dans le peloton

Ces arbitres formés par la Fédération française de cyclisme doivent également sécuriser la course. En cas de chute notamment. Le sujet est sensible sur cette édition 2023 du Tour de France alors que les coureurs ont tous à l'esprit la mort de Gino Mäder sur le Tour de Suisse il y a quelques semaines. "On intervient pour faire passer les voitures ou pour faciliter l'arrivée des secours". Stéphane Lavignac n'aime pas parler des chutes auxquelles il a assisté. "Il faut un vainqueur, il faut un deuxième, il faut des perdants. Et puis, malheureusement, c'est le sport, il y a des choses qui se passent pendant la course, des faits de course, et la chute fait partie de tout ça". Pour l'arbitre qui circule ce mois-ci sur les routes de son quatrième Tour de France : "Tout peut arriver. Même si l'on a fait un Tour de France, un deuxième Tour sera différent. L'étape un sera différente de l'étape deux. C'est tous les jours une nouvelle course".

Un "petit coucou" quand il passera en Dordogne

A-t-il parfois l'occasion de profiter de la vue ou d'admirer les performances des coureurs ? Non. "Quand il y a une étape de montagne et que l'on est bien situé, c'est mieux. Mais, on n'est pas là pour voir le paysage... On est là pour faire le travail et c'est tout". Stéphane Lavignac fera peut-être une exception le 8 juillet lors de l'étape Libourne-Limoges qui passe par la Dordogne. "Je passe pas loin de la maison et oui, de temps en temps, on peut faire un petit coucou", sourit-il. D'autant que sa passion du vélo lui vient de son père, ALain Lavignac, qui a lui-même vécu six fois le Tour de France dans la voiture-balai.