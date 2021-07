La deuxième semaine du Tour de France s'est achevée ce dimanche en Andorre. Cette deuxième semaine a continué à faire des dégâts, avec une double ascension du Mont Ventoux en guise de faucheuse. La course a aussi été marquée par la 34e victoire d'étape de Mark Cavendish, qui égale ainsi Eddy Merckx.

Tour de France : ce qu'il faut retenir de cette deuxième semaine de course

La deuxième semaine du Tour de France s'est terminée dimanche à Andorre-la-Vieille, la capitale de l'Andorre. Ce lundi, les coureurs se reposent en Andorre, avant de repartir pour la 16e étape entre le Pas de la Case et Saint-Gaudens ce mardi. Cette deuxième semaine, avec l'ascension du Mont Ventoux en point d'orgue, a continué à broyer les organismes. Domination de Pogacar, 34e victoire de Cavendish, abandons, galères, hommages et dédicace depuis l'espace... Voici ce qu'il faut en retenir.

Cavendish égale Merckx

Le sprinter britannique Mark Cavendish (Deceuninck-QuickStep) a remporté sa quatrième étape sur ce Tour vendredi, avec une victoire dans la 13e étape lors du sprint massif à Carcassonne. Il égale par la même occasion le record des 34 victoires d'étape d'Eddy Merckx. "Le plus grand sprinteur de l'histoire du Tour", de l'avis de Christian Prudhomme qui a dirigé la Grande Boucle au long des succès de Cavendish.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Guillaume Martin se hisse à la deuxième place du classement général... avant de redescendre du podium

Guillaume Martin, présent dans l'échappée de samedi, avait gagné de précieuses minutes au classement général et était ainsi passé de la neuvième à la deuxième place. "D'habitude on est plutôt sur la défensive, cette année, j'ai envie de prendre des risques", a expliqué le coureur de la Cofidis à la fin de l'étape entre Carcassonne et Quillan.

Mais la récupération n'a pas été suffisante et Guillaume Martin a été distancé par le groupe maillot jaune dimanche. Il est retombé à la neuvième place, à plus de sept minutes du solide leader Tadej Pogacar.

Le Ventoux a tenu ses promesses

Mercredi, la 11e étape entre Sorgues et Malaucène, dans le Vaucluse, imposait une double ascension du mythique Mont Ventoux, sous une météo éreintante. Le parcours a tenu ses promesses, et l'étape a été dantesque. Remportée par Le belge Wout van Aert, elle a été marquée par sept abandons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pogacar domine toujours

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE), 22 ans, continue à dominer très largement ses concurrents. Mais mercredi, lors de l'étape du Ventoux, il a plafonné pour la première fois. "C'était une journée très dure, avec la chaleur. J'ai craqué un peu sur les derniers kilomètres", a commenté le porteur du maillot jaune, distancé à 2 kilomètres du célèbre Observatoire.

Lundi, lors de la première journée de repos, le coureur a voulu balayer les soupçons de dopage qui pèsent sur lui. "Nous avons de nombreux contrôles pour donner tort aux sceptiques", a-t-il rétorqué. "Quand quelqu'un ne croit pas en moi, j'essaie toujours de prouver qu'il a tort", a-t-il expliqué.

A l'issue de la deuxième semaine de course, il a cinq minutes d'avance sur le deuxième, Rigoberto Uran.

Alaphilippe n'arrive pas à faire la différence

Présent dans les échappées, Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) ne parvient pourtant pas à faire la différence.

Le champion du monde s'est pourtant démarqué mercredi sur le Mont Ventoux : il est arrivé premier au sommet à l'issue de la première ascension. Il est ainsi devenu le septième Français à franchir le mont Chauve en tête sur la Grande Boucle. Il a gravi ce premier mont Ventoux à 24,9 km/h de moyenne et l'a descendu à 68,6 km/h de moyenne, avec des pointes à 99km/h !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Warren Barguil, Nacer Bouhanni et Peter Sagan abandonnent

Le Français Warren Barguil a annoncé son abandon du Tour de France samedi matin, avant le départ de la 14e étape. Le coureur de l'équipe Arkéa Samsic est contraint de quitter la course après sa chute vendredi et ses blessures. "Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne facilement, mais pour des raisons de santé il faut savoir dire stop", a-t-il expliqué, évoquant une décision "crève-cœur". Le Danois Soren Kragh Andersen a également abandonné après la grosse chute de vendredi.

Une chute qui a fait d'importants dégâts puisqu'elle est aussi à l'origine du départ de Nacer Bouhanni lors de la 15e étape dimanche. Le Vosgien de l'équipe Arkéa-Samsic ne s'est pas rétabli et, distancé dès le départ dimanche, il a fini par renoncer avant la mi-course. Ces retraits laissent l'équipe bretonne réduite à trois coureurs (Elie Gesbert, Nairo Quintana, Connor Swift).

Peter Sagan, qui souffre d'un genou, a lui abandonné le Tour jeudi. Il n'a pas pris le départ de la 12e étape à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. Le Slovaque de 31 ans avait été entraîné dans sa chute par l'Australien Caleb Ewan, la semaine dernière en début de Tour, à l'arrivée de la 3e étape à Pontivy. "Ma blessure semblait aller de mieux en mieux mais le genou a enflé de nouveau après un choc avec le guidon dans le sprint de mardi. Je ne peux pas plier ma jambe", a-t-il déploré. Il espère encore disputer la course en ligne des Jeux olympiques le 24 juillet.

La galère de la Groupama

Des abandons, des arrivées hors délais et une journée cauchemardesque mercredi dans le Ventoux pour le leader David Gaudu : l'équipe Groupama-FDJ vit un Tour de France plus que compliqué. "Pour nous, le Tour est une vraie galère en ce moment", a reconnu le manager général Marc Madiot mercredi au micro de France Télévisions.

Face aux contretemps de début de course, Gaudu faisait figure de lueur d'espoir. Jusqu'à mercredi, où il a franchi la ligne à plus de vingt-cinq minutes du vainqueur, le belge Wout van Aert. Résultat, l'équipe est réduite de moitié depuis Brest, avec seulement quatre coureurs encore en lice. "On se doit de réagir avec les quatre garçons qui nous restent, dès qu'on va en avoir la possibilité", a lancé Marc Madiot.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Hommage à Robert Chapatte

Robert Chapatte aurait eu 100 ans en 2021. Pour honorer la mémoire de l'ancien coureur et journaliste sportif, la commune de Bédoin, au pied du mont Ventoux, a dévoilé mercredi une stèle à l'occasion de la 11e étape. Robert Chapatte, décédé en 1997, a participé chaque année à la Grande Boucle entre 1948 et 1952, son meilleur résultat étant une 16e place en 1949. Après sa carrière sportive, il s'est reconverti dans le journalisme, d'abord à la radio où il a commenté la Grande Boucle, puis à la télévision, pour laquelle il a créé l'émission Stade 2.

Le parcours vu de l'espace, la dédicace de Thomas Pesquet

C'est le spectateur le plus haut perché du Tour : depuis la station spatiale internationale, Thomas Pesquet a publié une image satellite représentant "presque l'intégralité de l'étape" de mardi, entre Albertville et Valence. "Je penserai aux coureurs en faisant mes exercices de vélo", a-t-il plaisanté.