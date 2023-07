Tour de France : ce qu'il faut retenir de cette édition 2023

Le Tour de France s'est clôturé ce dimanche avec la 2e victoire consécutive de Jonas Vingegaard , avec plus de sept minutes d'avance sur son rival Tadej Pogacar. Cette édition 2023 a été marquée par le duel entre le coureur danois et le cycliste slovène, par la tournée d'adieu de Thibaut Pinot, la victoire d'étape du Français Victor Lafay, ou encore par des audiences exceptionnelles. France Bleu revient sur les éléments les plus marquants de cette Grande boucle.

1. 🥊 Le duel Vingegaard/Pogacar presque jusqu'au bout

Les deux premières semaines ont été aussi passionnantes que trompeuses. Dès la première étape à Bilbao , les deux favoris se sont engagés dans un bras de fer qui a longtemps été tellement serré qu'on pensait à un moment qu'il allait se régler aux Champs-Élysées. Les deux hommes se sont rendu coup pour coup. Vingegaard a remporté la première manche à Marie-Blanque en distanciant le Slovène. Pogacar la deuxième à Cauterets-Cambasque , suivis de quelques matches nuls mémorables, dans le Puy de Dôme , dans le Grand Colombier ou à Morzine , entre deux champions qu'on appelait alors "les inséparables". Et puis non. Épuisé après une préparation tronquée à cause de sa fracture au poignet fin avril, Pogacar a rendu les armes en deux temps : lors du chrono de Combloux mardi , puis le lendemain dans l'étape-reine vers Courchevel où le Slovène a connu la pire défaillance de sa vie, résumée par ces quelques mots : "J'ai lâché, je suis mort."

Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard lors de la 1ère étape à Bilbao. © AFP - Marco BERTORELLO

2. 🤔 Les performances du maillot jaune pointées du doigt

Jonas Vingegaard, 26 ans, a assommé le Tour de France et écrasé la concurrence, en devançant le Slovène Tadej Pogacar (UAE) avec une marge vertigineuse de 7 minutes et 29 secondes, plus large écart depuis 2014. Ces performances ont rallumé les feux de la suspicion de dopage dans la Grande Boucle , sans aucun élément tangible permettant de l'attester à ce stade. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes font part de leur étonnement, voire de leur gêne. Un internaute a relevé le choix du titre d'une Une de l'Équipe : "D'une autre planète". Un titre identique avait été choisi par le quotidien le 14 juillet 1999, le lendemain de la victoire impressionnante de Lance Armstrong sur le Tour.

La défense adoptée par Richard Plugge, le patron de l'équipe néerlandaise, pour expliquer la supériorité de Jonas Vingegaard, a envenimé la situation . Pour lui, il ne s'agit pas de dopage mais d'un professionnalisme rigoureux. Et de montrer du doigt, pour justifier les écarts avec les autres, des coureurs d'une équipe française (Groupama-FDJ) ayant bu de la bière lors d'une journée de repos. "On paie 180.000 euros à l'agence en charge des contrôles antidopage, on veut des résultats, qu'ils fassent leur travail", a répondu le manager de Groupama-FDJ Marc Madiot. "Je ne prends rien que je ne donnerais pas à ma fille" de deux ans, a assuré le Danois, le patron de son équipe, Richard Plugge, ajoutant même que son coureur rechignait à prendre "du paracétamol".

3. 🇫🇷 Une seule victoire tricolore, mais deux français dans le Top 10

Il a surpris tout le monde en s'imposant sur la 2e étape de ce Tour de France 2023 . Victor Lafay a signé la première et unique victoire française de l'édition 2023 à Saint-Sébastien, au Pays basque espagnol. Cela faisait 15 ans que l'équipe Cofidis n'avait pas gagné une étape sur la Grande boucle. Le Lyonnais de 27 ans a fait le "coup du kilomètre", coiffant au poteau les favoris et le maillot jaune de l'époque Adam Yates.

Avec deux représentants dans le Top 10, la France reste dans ses standards récents. David Gaudu est 9e, et Guillaume Martin 10e. Ils n'ont cependant pas été dans la course pour le podium. David Gaudu n'a pas confirmé sa quatrième place de l'an dernier, terminant à plus de 23 minutes du maillot jaune, malgré de "bonnes sensations". "C'est la satisfaction du devoir accompli puisque l'objectif, c'était le top 10 donc je suis content de moi", témoigne de son côté Guillaume Martin . Quant à Romain Bardet, il était déjà écarté de la lutte pour le podium lorsqu'il a abandonné avec une commotion cérébrale après une chute.

Romain Bardet après sa chute dans la descente du col de Saxel lors de la 14e étape. © AFP - Marco BERTORELLO

4. 🚴 Thibaut Pinot fêté tout au long de la 20e étape

Thibaut Pinot a été fêté comme un héros pour le dernier Tour de France de sa carrière lors de cette 20e étape du Tour de France entre Belfort et le Markstein . Le coureur franc-comtois sous les couleurs de la FDJ a été salué dignement sur les routes, que ce soit à Belfort, dans la montée des cols des Vosges, à l'arrivée au Markstein et, bien sûr, dans le "virage Pinot" où régnait une ambiance de folie. Et lui aussi a senti les frissons. "C’était incroyable. Il y avait tellement de monde au bord de la route, c’était incroyable. Ça restera un des plus beaux moments de ma carrière. C’est beaucoup de frissons et beaucoup de fierté", a réagi Thibaut Pinot au micro de France Bleu Alsace .

5. 🎥 Des paysages de folie

France Bleu a pris de la hauteur pour vous offrir une vue spectaculaire et des images sublimes des régions traversées par le Tour de France comme sur la côte basque ou en Gironde.

6. 📺 Des audiences records

Le Tour a été marqué par la forte présence du public au bord de la route, mais aussi derrière les écrans. "Le succès a été absolument phénoménal", témoignait sur franceinfo ce dimanche 23 juillet le directeur du Tour de France Christian Prudhomme. "Il y avait plus de monde que je n'ai personnellement jamais vu sur les routes du Tour. Il y a des audiences phénoménales à la télévision." Selon France Télévisions, la Grande boucle a été suivie sur les antennes et plateformes par 42,5 millions de Français. Il y a eu 8,7 millions de téléspectateurs pour l'arrivée de la 15e étape. Ce sont des records historiques. Un franc succès pour le groupe audiovisuel public qui peut s'expliquer par ce long duel entre Vingegaard et Pogacar, par ce Tour très montagneux, ou encore par le succès de la série de Netflix dédiée au Tour de France qui a démocratisé la discipline auprès d'un nouveau public.

