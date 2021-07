Tour de France : ce qu'il faut retenir de cette première semaine de course

Rarement un coureur se sera imposé aussi vite sur un Tour de France, dès la première semaine. Cette édition 2021, partie samedi 26 juin de Brest (Finistère), semble avoir déjà trouvé son vainqueur : le jeune slovène Tadej Pogacar. Celui qui a remporté la Grande boucle l'an dernier écrase la concurrence, qui ne joue déjà plus pour la victoire finale. Ceux qui étaient de potentiels candidats au podium au départ de la course sont déjà relégués à cinq minutes pour Rigoberto Uran et Richard Carapaz, à six minutes pour Alexey Lutsenko et... à 47 minutes pour Julien Alaphilippe. Le Slovène Primož Roglič, deuxième l'an passé, a lui abandonné. Le premier français est Guillaume Martin, neuvième, à sept minutes, juste devant David Gaudu.

Chutes à répétition

Cette première semaine de course a été marquée par des chutes violentes et spectaculaires, durant lesquelles sprinteurs comme grand favoris pour la victoire finale, ont été blessés. À l'origine de ces chutes : une spectatrice brandissant une pancarte, la chaussée détrempée par la pluie ou encore le profil parfois tortueux du final et la vitesse excessive du peloton.

Parmi les blessés, Christopher Froome, quadruple vainqueur de la Grande Boucle, le vainqueur du Tour 2018 Geraint Thomas (Ineos), Robert Gesink (Jumbo), lieutenant de Primoz Roglic, contraint d'abandonner, victime d'un traumatisme crânien et d'une commotion cérébrale. Le leader slovène lui-même est tombé à son tour, à la suite de son équipier américain Sepp Kuss ; Arnaud Démare (Groupama-FDJ), le vainqueur du Tour 2020 Tadej Pogacar (UAE) ou encore Caleb Ewan et Peter Sagan ont aussi chuté.

"Si on ne fait rien, un jour on aura des morts", s'est indigné Marc Madiot, le manager de l'équipe cycliste Groupama-FDJ à l'issue de la troisième étape du Tour de France.

Mouvement de protestation des coureurs au départ de la 4e étape

De leur côté, les cyclistes ont manifesté mardi leur mécontentement en mettant pied à terre pendant une minute, 500 m après le départ de la 4e étape entre Redon et Fougères.

En peloton regroupé, et au ralenti, les 177 coureurs encore en course, avec au premier rang les principaux leaders - Mathieu van der Poel en jaune, Julian Alaphilippe en vert - ont d'abord parcouru au ralenti les neuf premiers kilomètres fictifs de l'étape, traditionnel défilé destiné à saluer le public au départ. Arrivé au départ réel, le peloton, visiblement peu unanime sur la démarche à suivre, a poursuivi son chemin, avant finalement de s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin, à l'initiative du sprinteur Andre Greipel. Pied à terre mais sans descendre de vélo, les coureurs sont restés à l'arrêt une minute, avant de reprendre la route. Une action visant à "demander qu'un dialogue sur la sécurité s'instaure avec toutes les parties prenantes du cyclisme, UCI, organisateurs, équipes et coureurs" a précisé Radio Tour.

Une spectatrice présentée au parquet

La spectatrice soupçonnée d'être à l'origine de la chute massive qui a fait plusieurs blessés parmi les coureurs lors de la première étape, comparaîtra devant la justice le 14 octobre, a annoncé vendredi le parquet de Brest. Agée de 30 ans et originaire du nord-Finistère, elle est poursuivie pour "mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité", ainsi que pour "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 3 mois par manquement délibéré à une obligation particulière de prudence ou de sécurité".

Le Tour de France, qui avait porté plainte à son encontre, a annoncé jeudi avoir retiré sa plainte afin de "d'apaiser les choses". Une autre plainte a été déposée par l'association suisse Cyclistes professionnels associés.

Alaphilippe, vainqueur de la première étape

La première étape, samedi 26 juin, a été remportée par le chouchou du public, le Français Julian Alaphilippe. Le champion du monde de 29 ans a devancé, au sommet de la Fosse aux Loups, Michael Matthews (BikeExchange) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma), signant sa sixième victoire d'étape sur le Tour de France depuis 2018. Julian Alaphilippe est ainsi devenu le premier Français à s’emparer du premier maillot jaune en étant vêtu du maillot arc-en-ciel, depuis Bernard Hinault en 1981.

Julian Alaphilippe, vainqueur de la première étape du Tour de France 2021, le 26 juin à Landerneau (Finistère). © AFP - Christophe Petit Tesson

Cavendish à la chasse du record de Merckx

Après s'être imposé à Fougères, mardi, Mark Cavendish (Deceuninck) s'est adjugé la 6e étape du Tour de France, jeudi à Châteauroux. Une 32e victoire qui le rapproche un peu plus du record détenu par Eddy Merckx. "Ne me posez pas cette question !", s'est exclamé le sprinteur britannique de 36 ans quand des journalistes l'ont interrogé sur sa capacité à égaler ou améliorer cette référence (34 victoires).

Des performances inespérées il y a encore quelques semaines. "Normalement il ne prenait même pas le départ ici (le Britannique a bénéficié du forfait de son équipier Sam Bennett), maintenant il gagne sa deuxième étape. Il est de retour !" a notamment salué le maillot jaune Mathieu van der Poel.

Mathieu van der Poel, petit-fils de Poulidor, du maillot jaune à l'abandon

Le Néerlandais Mathieu van der Poel, 26 ans, a gagné la deuxième étape, dimanche, à l'arrivée en côte à Mûr-de-Bretagne, et a endossé le maillot jaune qui a toujours échappé à son grand-père Raymond Poulidor. Il a battu de six secondes les favoris slovènes du Tour, le tenant Tadej Pogacar et son dauphin de l'année passée Primoz Roglic. "J'ai pensé bien sûr à mon grand-père en franchissant la ligne", a réagi le Néerlandais, en pleurs, le visage entre les mains, en pensant à l'ancien champion français décédé en novembre 2019.

Mais dimanche, le coureur a préféré abandonner le Tour pour préparer au mieux les Jeux Olympiques. Quadruple champion du monde de cyclo-cross, Mathieu van der Poel brille en effet dans des disciplines différentes. Il excelle autant sur la route, en gagnant des classiques, qu'en VTT cross-country, la discipline dans laquelle il cherchera cet été à remporter la médaille d'or aux JO de Tokyo.

Abandons à répétition

Outre Mathieu van der Poel, de nombreux coureurs ont abandonné le Tour de France lors de cette première semaine. C'est le cas du Slovène Primož Roglič, deuxième l'an passé. Les Français Arnaud Démare, Anthony Delaplace, Nans Peters et Bryan Coquard font eux partie des 12 coureurs qui ont terminé hors délais dimanche, diminués par des blessures ou dépassés par la difficulté de l'épreuve et le rythme soutenu du peloton. Au total, 19 coureurs ont quitté le Tour.

Pogacar écrase la concurrence

La fin de semaine a été marquée par l'écrasante domination du vainqueur de l'édition précédente, Tadej Pogacar. Le Solvène s'est emparé du maillot jaune samedi et a encore creusé l'écart dimanche. "Je ne pense pas avoir « assommé le tour », j’ai juste fait de mon mieux", a-t-il déclaré samedi.

Tadej Pogacar est en jaune à l'issue de la première semaine. © AFP - Philippe LOPEZ

Sa supériorité est telle que les soupçons de dopage refont surface. Son aisance, en contre-la-montre comme en montagne, mais aussi son entourage - l'équipe UAE est dirigée par Mauro Gianetti et Matxin Fernandez, deux anciens responsables de l'équipe Saunier-Duval dont les chefs de file ont tous été concernés par des affaires de dopage à la fin de la décennie 2000 - interpellent. Mais ses contrôles sont tous négatifs. "Je n'ai pas de raison de douter du résultat", a affirmé samedi le président de l'Union cycliste internationale (UCI) David Lappartient.