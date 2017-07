Tour de France : ce qu'il faut retenir de la première étape à Düsseldorf

A chaque étape du Tour de France, francebleu.fr vous propose une antisèche avec les infos marquantes de la journée. Tour d'horizon des tops et des flops.

Un chrono inaugural. La première étape de ce Tour de France 2017 a été un contre-la-montre individuel de 14km dans les rues de Düsseldorf, en Allemagne, remporté par Geraint Thomas. Le Gallois endosse le maillot jaune. Le favori du jour, l'Allemand Tony Martin, a échoué une nouvelle fois dans le premier "chrono" du Tour. Le champion du monde de la discipline a dû se satisfaire de la 4e place, à 8 secondes de Thomas et à 3 secondes de l'espoir suisse Stefan Küng (23 ans), deuxième de l'étape.

Des favoris au général, Chris Froome a réalisé - et de loin - la meilleure opération. Sixième, à 12 secondes seulement de son coéquipier, il a distancé de plus de trente secondes l'Australien Richie Porte et les autres prétendants au podium. Le Français Romain Bardet a limité la casse.

Des chutes. La pluie qui est tombée sans discontinuer a joué un sale tour à Alejandro Valverde. Le vétéran espagnol (37 ans) a chuté dans un virage à angle droit et a été contraint à l'abandon. Le coureur de Movistar était le lieutenant prévu pour Nairo Quintana.

Avant lui, d'autres coureurs ont chuté lors de ce chrono détrempé : Tony Gallopin, Dylan Groenewegen et George Bennett notamment.

C'est reparti pour un 104e Tour ! Le coup d'envoi de la Grande Boucle a été donné à 15h15 avec Elie Gesbet. Le Français, benjamin du peloton qui fête par coïncidence ses 22 ans le jour de ses débuts dans le Tour de France, s'est élancé en premier pour c Grand Départ en Allemagne.

Va-t-on en parler lors des prochaines heures ? Sous les maillots des coureurs de l'équipe Sky sont apparues des bandelettes semblables à du scotch pour, peut-être, mieux coller à la peau afin de gagner du temps dans cet exercice spécifique qu'est le contre-la-montre.

Que dit le règlement ? Selon l'UCI, "il est interdit de porter des éléments non-essentiels destinés à améliorer les performances du coureur en ce qui concerne la résistance à l'air ou pour modifier le corps du coureur". Ces bandelettes vont-elles faire polémique ? Et auront-elles disparu lors du prochain (et dernier) contre-la-montre à Marseille lors de l'avant-dernière étape le 22 juillet ?

Attrape-moi si tu peux ! Lors du contre-la-montre, Peter Sagan a pris de vitesse un tram qui circulait sur les voies à côté de la route de Düsseldorf. Le Slovaque a roulé à près de 50km/h de moyenne.

1. Geraint Thomas remporte sa première étape du Tour de France. Le Gallois endosse également pour la première fois le maillot jaune.

Jaune. Le tenant du titre, Chris Froome, a salué la performance de son coéquipier Geraint Thomas qui endosse le maillot jaune. Le leader de la Sky s'est également dit satisfait de son entrée en matière dans la Grande Boucle. Ça promet.

