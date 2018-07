Alpe d'Huez, Huez, France

C'est un passage mythique. Pour la 31e fois, le Tour de France va emprunter la montée vers l'Alpe d'Huez (Isère) et ses lacets de légende, lors de la 13e étape, ce jeudi. Découvrez avec francebleu.fr l'histoire de cette montée, de 717 à 1860 mètres d'altitude, et ses petites anecdotes.

La montée de l'Alpe d'Huez. - A.S.O/Géoatlas

1. À l'origine, des repères pour les chasse-neige

Selon la légende, les virages de l'Alpe d'Huez étaient numérotés pour servir de repère aux chasse-neige et leur permettre de savoir où ils se situaient dans la montée vers la station. Ce sont deux "locaux", un artiste et un hôtelier de l'Alpe, qui ont convaincu cette année là les organisateurs de passer par la station des Alpes du Nord. On dit aussi que ces virages ont été installés pour indiquer aux touristes l'approche de la station.

2. Fausto Coppi, le premier vainqueur

C'est au terme d'une étape longue de 266 km que l'Italien Fausto Coppi remporte, le 10 juillet 1952, la première ascension de la montée de l'Alpe dans la Grande boucle. Véritable star de l'histoire du cyclisme, il remportera cette même année son deuxième Tour de France. La station sera ensuite boudée pendant 25 ans et il faudra attendre 1976 pour voir de nouveau le Tour à l'Alpe d'Huez.

Fausto Coppi, après avoir remporté la victoire d'étape en 1952. © AFP - Photo d'archives

3. Chacun des 21 virages à le nom d'au moins un coureur

C'est LE privilège lorsqu'on franchit la ligne d'arrivée à l'Alpe d'Huez. Au-delà du souvenir mémorable, le coureur qui gagne l'étape voit son nom gravé et associé à l'un des 21 lacets de la mythique montée. Ainsi tous les virages de l'Alpe d'Huez ont été baptisés avec un ou plusieurs patronyme de coureurs. Dernier en date, le Français Thibaut Pinot, vainqueur en 2015, a vu son nom inscrit sur le 14e panneau à 1055 mètres, aux côtés du nom du Suisse, Beat Breu.

Le virage n°3 de l'Alpe d'Huez : l'un des meilleurs spots pour admirer le Tour de France © Radio France - Virginie Salanson

4. Le virage n°7, celui des Hollandais

C'est à partir des années 1970, alors que la Grande boucle est de retour à l'Alpe, que les victoires hollandaises se multiplient (Zoetemelk, Kuiper, Winnen, Rooks, Theunisse). Depuis 1988, aucune nouvelle victoire mais les supporters hollandais n'ont pas oublié la belle époque et se réunissent à chaque passage dans le virage n°7.

5. Un stade de vélo à ciel ouvert

L'Alpe ne fait pas que le bonheur des supporters hollandais. Véritable stade du vélo à ciel ouvert, cette étape permet aux spectateurs de s'installer confortablement dans le pentes de la montée pour voir les coureurs dans leur dernier effort avant l'arrivée à la station. On vous conseille les numéros 3 et 4 où la vue est la plus dégagée.

Ici en 2004, des fans du Tour de France se sont installés pour observer l'arrivée des coureurs à l'Alpe d'Huez. © Maxppp -

6. 30e arrivée, mais 31e passage à l'Alpe

Pour ne pas s'habituer, il faut innover histoire de rompre la monotonie. En 2018, le Tour fêtera sa 30e arrivée à l'Alpe d'Huez, mais son 31e passage. Pourquoi ? Parce qu'en 2013, les organisateurs avaient choisi de faire faire grimper deux fois les 21 virages aux coureurs. En 1979, le Tour comportait aussi deux arrivées à l'Alpe d'Huez et en 2004, un contre-la-montre avait été organisé au départ du Bourg-d'Oisans, dans la vallée.

7. Des images fortes et des scandales

Les arrivées à l'Alpe d'Huez, ce sont des images marquantes, fortes. On se souvient par exemple de 1986 et de l'arrivée main dans la main de Bernard Hinault et Greg LeMond, tous les deux coéquipiers de La Vie Claire. On se souvient aussi du scandale Michel Pollentier : en 1978, il décroche le maillot jaune à l'Alpe d'Huez mais il est ensuite sanctionné pour avoir tenté de truquer un contrôle anti-dopage. N'oublions pas non plus Armstrong, Virenque, Fignon, Indurain... et toutes les montées magiques.

8. Un record inégalé, l'ascension de Pantani en 36' 40''

Il détient toujours le record de l'ascension la plus rapide des 21 virages. C'est en 1995 que l'Italien Marco Pantani a réussi à grimper jusqu'à la station en 36 minutes et 40 secondes. Vainqueur du Tour 1998, sa carrière s'est achevée sur fond de dopage. Pantani est décédé en 2004 à la suite d'une overdose de cocaïne.

9. Une étape souvent décisive

Ce n'est pas la montée la plus dure du Tour - pente moyenne de 8 % sur presque 14 km -, mais elle est souvent décisive. On dit que celui qui passe l'Alpe d'Huez en jaune garde son maillot de leader jusqu'aux Champs-Elysées. Sur les 29 arrivées, il n'y a que sept contre exemples. Toutefois, cette année le Tour se poursuit pendant plus d'une semaine après le passage en Isère et pourrait bien réserver d'autres surprises aux coureurs.

Le profil de la montée de l'Alpe d'Huez. - A.S.O/Le Tour de France

Froome en jaune à l'Alpe d'Huez... jusqu'aux Champs-Elysées en 2015. © Maxppp -

10. Une nouvelle victoire française ?

Étonnamment, les Français ne sont pas si nombreux à avoir remporté une étape à l'Alpe. Après Hinault en 1986, il faut attendre 2011 et la superbe ascension de Pierre Rolland pour voir un coureur tricolore décrocher la victoire d'étape. Depuis, Christophe Riblon a reporté celle de 2013, Thibaut Pinot celle de 2015. Donc pourquoi pas 2018 ?

