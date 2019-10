Tour de France : ces communes bretonnes prêtes à l'accueillir en 2021

Le Tour de France ne passera pas par la Bretagne en 2020. Après deux ans d'absence dans la région, la Grande Boucle pourrait faire son retour en 2021. Plusieurs communes sont déjà sur les rangs. France Bleu vous en dit plus.

Région Bretagne, France

"On reviendra en Bretagne !" Interrogé sur France Info, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme a tenu à rassurer les Bretons qui pestent contre les organisateurs de la Grande Boucle. Le parcours de la 107e édition a été dévoilé ce mardi 15 octobre et il évite toute la partie nord de la France. "C'est le Tour du Sud de la France," ragent de nombreux passionnés de cyclisme.

Le Tour de France pourrait revenir dès 2021 dans la région. Plusieurs communes sont candidates. En Ille-et-Vilaine, Janzé et Vitré auraient déposé un dossier commun. Les deux villes travaillent de concert pour proposer une arrivée d'étape dans la ville dirigée par Pierre Méhaignerie et un départ le lendemain dans la commune célèbre pour son poulet. Janzé a plusieurs atouts pour elle : des clubs cyclistes très développés, une entreprise "Podiocom" directement impliquée dans l'organisation du Tour. Sans oublier que l'un des speakers du Tour de France, Damien Martin est originaire de la commune bretonne.

Une réunion entre la Région et les organisateurs très prochainement

Il se murmure aussi que la commune de Grand-Champ dans le Morbihan serait candidate. Dans les Côtes-d'Armor, Dinan n'est pas officiellement sur la ligne de départ mais son maire Didier Lechien serait ravi d'accueillir le Tour une nouvelle fois "en tant que ville d'arrivée". Le président du département Alain Cadec "espère que le Tour reviendra en 2021" mais il n'en a pas encore la certitude.

Du côté de la Région, Pierre Pouliquen, vice-président en charge des sports glisse une indiscrétion. "Pour rien de vous cacher je vais rencontrer dans les prochaines semaines le directeur adjoint du Tour de France pour qu’on discute de l’avenir du Tour de France en Bretagne." Plutôt bon signe.

Une étape à Landerneau dans deux ans ?

Et le Finistère dans tout ça ? Le scénario d’une arrivée à Landerneau se précise pour 2021. Le maire Patrick Leclerc peut compter sur le soutien d'un de ses cousins, Michel-Edouard Leclerc. Le patron du groupe est l'un des plus gros sponsors du Tour de France. Il parraine le maillot à pois et pourrait peser dans la balance au moment des choix. Un partenariat avec des villes littorales est à l'étude pour faire de belles images sur le chemin de Landerneau.

En général, les élus préfèrent rester discrets sur leur candidature. A Guerlédan (regroupement de Mûr-de-Bretagne et Sain-Guen) le maire Hervé Le Lu sourit lorsqu'on lui demande si sa commune accueillera le tour en 2021. "Mûr-de-Bretagne a la chance de ne pas avoir à déposer de dossier. C'est le Tour qui vient à Mûr, mais je ne vous dirai rien de plus pour 2021..."