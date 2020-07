Tour de France : Châtel-Guyon inaugure sa ligne de départ, en présence de Christian Prudhomme

Devant le Centre Culturel de la Mouniaude, à l'entrée de la ville de Châtel-Guyon, une flotte de vélos s'apprête à prendre le départ. Sur la selle, les mains sur le guidon, le patron du Tour Christian Prudhomme et le maire de Châtel-Guyon Frédéric Bonnichon, accompagné des élus du territoire, ont franchi les premiers la ligne de départ de la 13ème étape du Tour, qui se déroulera le 11 septembre prochain.

Une parade avec les jeunes

Cette visite était l'occasion pour Christian Prudhomme de remercier l'implication des élus. Après s'être vu offert un peignoir, symbole des villes d'eaux de notre région, le patron du Tour a salué l'effort des communes auvergnates pour l'accès au vélo sur leur territoire. Il a ensuite paradé avec les jeunes (et moins jeunes) des clubs de Châtel-Guyon et du Vélo Club Riomois.

"Notre objectif" d'organiser le Tour mais avant le Critérium du Dauphiné, "j'espère bien qu'il sera tenu" explique le directeur du Tour. "Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y aura peut-être moins de monde sur le Tour, mais ce seront les mêmes sourires, qu'on verra peut-être plus dans les yeux des jeunes", signale Christian Prudhomme, qui ajoute également : "Quand Julian Alaphilippe attaquera, les gens ne se diront pas qu'ils étaient loin, mais ils seront contents qu'ils attaquent".

Christian Prudhomme, patron du Tour, au micro de Mickaël Chailloux Copier

Cette 13e étape va donner un coup de projecteur sur la cité thermale. Avec 191 kilomètres de course, une arrivée au Puy Mary, et surtout le dénivelé le plus important du Tour 2020 avec 4.400 mètres d'ascension, tous les favoris seront au rendez-vous pour faire le spectacle.