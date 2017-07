Tour de France : "La Dordogne recèle de trésors", Christian Prudhomme

Cette étape périgourdine de trois jours était un choix mûrement réfléchi par le directeur de la grande boucle. Pour ses paysages ou son histoire, il y avait plusieurs bonnes raisons de venir ici pour Christian Prudhomme, invité de France Bleu Périgord ce mardi matin sur le village départ.

Des paysages qui laissent rêveur et un patrimoine culturel unique, il n'en fallait pas plus à Christian Prudhomme pour choisir la Dordogne comme étape du Tour. Le département était l'endroit idéal selon le directeur de la grande boucle pour faire respirer les cyclistes entre deux étapes du Tour de France mais aussi pour leur offrir deux très belles étapes.

Les paysages périgourdins de la grande boucle ont permis aux coureurs de profiter d'une belle étape ce mardi, selon l'homme de 56 ans, invité de France Bleu Périgord, ce mardi matin, sur le village de départ à Périgueux.

"Des prises de vues magnifiques à montrer au monde entier". - Christian Prudhomme

Les images du Tour de France sont retransmises dans 190 pays, un moyen de faire rayonner le Périgord et sa région et d'attirer d'avantage l'attention des touristes pour Christian Prudhomme.

Eymet : un trait d'union entre la France et le Royaume-Uni

Si Christian Prudhomme n'a pas manqué de rappeler les liens préhistoriques qui relient Düsseldorf, la ville de départ du Tour de France, et le Périgord, il souligne également une autre proximité : "*_Il y a un lien fort entre la France et le Royaume-Uni ,et particulièrement en cette époque du Brexit. Il s'appelle Eymet."*_ Eymet, connue dans le département comme étant un bastion britannique au cœur de la Dordogne est donc un départ symbolique.

" Le départ de Eymet rappelle le "Y" du Yorkshire, où nous avions fait le grand départ du Tour il y a 3 ans." - Christian Prudhomme

"J'ai été ébloui" par le Centre International d'Art Pariétal

"Dès la salle des taureaux, la magie opère instantanément." Christian Prudhomme n'a évidemment pas manqué de visiter le nouveau centre international d'art pariétal Lascaux 4. "J'ai beaucoup aimé l'aspect didactique, pédagogique de la salle d'interprétation."

Le directeur du Tour de France a également profité de cette échappée périgourdine de trois jours pour tester la gastronomie locale. Avant de repartir vers les Pyrénées mercredi matin.

