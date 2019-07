Tour de France : circulation et stationnement à l'arrivée de la 3e étape le 8 juillet à Épernay

Épernay, France

La troisième étape du Tour de France 2019 se déroule entre Binche (Belgique) et Épernay (Marne) ce lundi 8 juillet. Evidemment, le rendez-vous va attirer les foules le long du parcours. Trouvez dans cet article toutes les infos pratiques pour stationner et bien circuler le Jour J à Épernay.

Arriver le plus tôt possible

Dès le dimanche 7 juillet, 20h, préparez-vous à des difficultés de circulation et de stationnement à Épernay et dans l'agglomération (Chouilly, Cumières et Oiry notamment). Pour assister à l'arrivée, il est conseillé d'arriver le plus tôt possible à Épernay. Le square Raoul-Chandon, le Parc des Loisirs Roger-Menu (gratuits) et le parking souterrain Centre-ville (première heure gratuite) seront ouverts. Sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, le stationnement et la circulation seront interdits du dimanche 9h au lundi minuit. Un parking à vélos surveillé sera mis en place parc Maigret, rue de Verdun avec un accès direct pour les piétons à l’avenue de Champagne.

Le parcours du Tour à Épernay. - Visuel réalisé par la Ville d'Épernay