Tour de France : circulation et stationnement à l'arrivée de la 6e étape à La Planche des Belles Filles

La 6e étape du Tour de France 2019 emmènera les coureurs de Mulhouse à La Planche des Belles Filles. Pour l'occasion, le site et ses accès ont été réaménagés. Voici ce qu'il faut savoir pour circuler et se stationner lors de cette arrivée mythique en Haute-Saône.

Plancher-les-Mines, France

L'arrivée de la 6e étape du Tour de France 2019 entre Mulhouse et le sommet de la Planche des Belles Filles promet d'être l'une des étape clé du Tour. Avec une toute nouvelle arrivée et une bataille serrée qui s'annonce sur un pente à 24%, nombreux sont ceux qui souhaitent y voir passer les coureurs. Retrouver dans cet article toutes les infos pratiques pour circuler, se stationner et aussi accéder au site le Jour J.

Se lever de bonne heure

Les places seront chères au sommet de La Planche des Belles Filles . Ce «petit» kilomètre supplémentaire, dont une partie caillouteuse avec une pente à 24 %, promet un final dantesque, expliquait Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Tout le monde ne pourra pas profiter du spectacle, car la capacité d'accueil n'est que de 4 000 personnes.

Il faudra donc se lever de bonne heure pour pouvoir se positionner dans cette fameuse nouvelle montée. Pour assister à l'arrivée au sommet, le seul moyen c'est de prendre les navettes gratuites, car tous les véhicules ont interdiction d'accéder au site. Il faudra obligatoirement réserver ces navettes pour pouvoir les emprunter.

Restrictions de circulation pour la journée du 11 juillet à l'arrivée du Tour de France à La Planche des Belles Flles - conseil départemental de Haute-Saône

Accès des spectateurs à la montée du Col des Chevrères

A partir de Miellin : en fonction de la météo, environ 2 000 voitures seront autorisées à accéder aux parkings situés au bord de la RD 133 entre Servance et Miellin. Les contrôles se feront à partir du carrefour RD 486 et RD 133 à Servance.

: en fonction de la météo, environ 2 000 voitures seront autorisées à accéder aux parkings situés au bord de la RD 133 entre Servance et Miellin. Les contrôles se feront à partir du carrefour RD 486 et RD 133 à Servance. A partir de Belfahy : 300 places de parking seront également disponibles à Belfahy et le contrôle des accès se fera à partir de 7h par le Col de la Chevestraye (carrefour RD 97 et RD 98).

Des restrictions de circulation et de stationnement dès le jeudi 11 juillet