Tour de France : circulation, horaires, ce qu'il faut savoir sur la 6e étape entre Le Teil et le Mont-Aigoual

C'est une étape piégeuse qui attend le peloton du Tour de France ce jeudi 3 septembre entre Le Teil et Le Mont-Aigoual aux confins des départements du Gard et de la Lozère. Les 60 premiers kilomètres vont se courir sur les routes de l'Ardèche. Le départ sera donné depuis les allées Paul-Avon, le peloton va traverser le centre-ville, le quartier de Mélas avant de prendre la direction d'Alba-la-Romaine. Le vrai départ à 12h10 sera donné à hauteur de la gendarmerie.

Profil de la 6e étape entre Le Teil et Le Mont-Aigoual - ASO

Les horaires en prévision

Départ du premier coureur du Teil : 12h00 (horaire susceptible d’être retardé en fonction du nombre de coureurs au départ)

12h00 (horaire susceptible d’être retardé en fonction du nombre de coureurs au départ) Saint-Jean-le-Centenier : à partir de 12h26

à partir de 12h26 Lavilledieu : à partir de 12h37

à partir de 12h37 Vogüé : à partir de 12h43

à partir de 12h43 Ruoms : à partir de 13h

à partir de 13h La croisée de Jalès : à partir de 13h20

à partir de 13h20 Saint-Paul-le-Jeune : à partir de 13h28

à partir de 13h28 Arrivée du premier coureur au Mont Aigoual : à partir de 16h41 (horaire susceptible d’être retardé en fonction du nombre de coureurs au départ)

Les horaires de la 6e étape - ASO

Circulation et routes fermées

Horaires des routes fermées le jeudi 3 septembre - Préfecture de l'Ardèche

Circulation et routes fermées pour la 6e étape - Préfecture de l'Ardèche

Conseils pratiques pour ne rien manquer du départ au Teil

Le parcours emprunté par les coureurs sera fermé à la circulation à partir de 9h15 ce jeudi. Pour pouvoir accéder dans la ville sans trop de difficulté, il est conseillé d'arriver au Teil avant 9h. La caravane publicitaire s'élancera à 10 heures, la course à 12h10. Le sud de la commune offre plusieurs possibilités de stationnement. Comme à Privas le mercredi 2 septembre, la jauge de 5000 personnes sur le site de départ sera respecté par les organisateurs : 3500 personnes dans les espaces publics et 1500 personnes dans les espaces d'accueil d'ASO.

Ecoles, collèges et lycées fermés

Les écoles, collèges et lycées du Teil, privés et publics seront fermés ce jeudi 3 septembre ainsi que les crèches. Celles d'Alba-la-Romaine et de Meysse resteront ouvertes.