Tour de France : circulation, horaires, ce qu'il faut savoir sur la 5e étape entre Gap et Privas

Le Tour de France va prendre ce mercredi 2 septembre la direction de l'Ardèche sur un parcours valloné et accidenté entre Gap et Privas en passant par la Drôme. Un tracé qui devrait favoriser les sprinters ou les baroudeurs avec deux côtes de 4e catégorie dans les 50 derniers kilomètres de l'étape et une arrivée en faux plat montant sur plusieurs kilomètres dans les rues de Privas.

Le profil de l'étape entre Gap et Privas - ASO

Les horaires en prévision

Départ du premier coureur à Gap : 13h20 (horaire susceptible d’être retardé en fonction du nombre de coureurs au départ)

13h20 (horaire susceptible d’être retardé en fonction du nombre de coureurs au départ) Le Teil : à partir de 16h39

à partir de 16h39 Côte de Saint-Vincent-de-Barrès : à partir de 16h58

à partir de 16h58 Chomérac : à partir de 17h11

à partir de 17h11 Arrivée du premier coureur à Privas : 17h19 (horaire susceptible d’être retardé en fonction du nombre de coureurs au départ)

Les horaires de passage des coureurs - ASO

Circulation et routes fermées

Horaires de fermetures des routes - Préfecture de l'Ardèche

Circulation et fermeture des routes en Ardèche - Préfecture de l'Ardèche

Les conseils pour profiter du Tour de France à Privas

La zone du Lac qui accueille l'arrivée de l'étape sera fermée à la circulation et au stationnement dès 3 heures du matin mercredi 2 septembre. Les parkings du centre- ville seront gratuits, soit plus de 1800 places, décision prise par la mairie de Privas. Le plus simple ensuite est prendre une des navettes du réseau de transport de l'agglomération T'Cap pour se rendre aux abords de la zone du lac. Deux parkings relais à Veyras et à Saint-Priest seront aussi mis en place avec une navette T'Cap pour effectuer le trajet.

Masque obligatoire et gel à disposition du public

Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans sur l'ensemble du tracé de l'étape et du gel hydroalcoolique sera proposé dans la zone du dernier km de course. L'arrivée à Privas accueillera au total 5000 personnes, 3500 dans les zones public et 1500 dans les espaces d'accueil d'ASO, organisateur du Tour de France.

Le peloton du Tour va traverser une partie du sud de la Drôme et de Montélimar

Les coureurs vont effectuer environ 85km sur les routes de la Drôme lors de cette 5e étape. Ils vont entrer dans le département aux alentours de 15 heures par la D 94 à Verclause avant de se diriger vers Saint-May, Les Pilles, Aubres, Nyons, Rousset-les-Vignes, Salle-sous-Bois, le col de Serre Colon, Espeluche et Montélimar.