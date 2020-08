Tour de France : Cofidis s'appuiera sur le grimpeur Guillaume Martin et le sprinteur Elia Viviani

L'équipe Cofidis sera bâtie autour du français Guillaume Martin qui sera épaulé en montagne par Jésus Herrada, Nicolas Edet, Anthony Pérez et Pierre-Luc Périchon. Le sprinteur Elia Viviani bénéficiera, de son côté, du soutien de Christophe Laporte et de Simone Consonni.

Troisième du CIC Mont Ventoux Dénivelé Challenge et du très relevé Critérium du Dauphiné, Guillaume Martin aura pour objectif de remporter sur ce Tour de France 2020 une victoire d'étape et d'essayer d'intégrer le Top 10 du classement général. "Je suis très excité à l’idée de participer à mon 4e Tour de France. Grâce à mes bonnes prestations du mois d’août, je l’aborde avec confiance et ambition. L’objectif prioritaire, c’est de viser une étape et, en fonction du scénario, de tenter d’obtenir une place d’honneur au classement général. "

Lever les bras avec Cofidis sera mon objectif principal

A 31 ans, le champion italien Elia Viviani, déjà vainqueur à 78 reprises chez les professionnels, visera une deuxième victoire d'étape sur la Grande Boucle, un an après avoir levé les bras à Nancy. "Pour un coureur c’est toujours une grande fierté d’être sélectionné au Tour de France, la course la plus prestigieuse de notre sport. Cela veut dire que l’on fait partie des meilleurs coureurs au monde. Lever les bras avec le maillot Cofidis pour ce 3e Tour de France est mon objectif principal."