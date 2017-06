Tour de France : combien gagnent les coureurs et le vainqueur ?

Le Tour de France, c'est une histoire de maillots -jaune, vert, blanc, à pois- et une histoire d'argent. Près de 2,3 millions d'euros de primes et bonus seront distribués cette année sur la course. La somme est partagée selon le classement d'étape, le général ou les maillots portés.

Le porteur du maillot jaune sur les Champs-Élysées à Paris se voit verser une somme de 500 000 euros. Le deuxième a droit à une prime de 200 000 euros et le troisième a cinq fois moins que le vainqueur soit 100 000 euros. L'usage veut que toutes les primes remportées par une équipe soient mises en commun et distribuées équitablement par la suite.

Les sommes gagnées dans le classement général

1er : 500 000 euros (maillot jaune)

2e : 200 000 euros

3e : 100 000 euros

4e : 70 000 euros

5e : 50 000 euros

6e : 23 000 euros

7e : 11 500 euros

8e : 7600 euros

9e : 4500 euros

10e : 3800 euros

11e : 3000 euros

12e : 2700 euros

13e : 2500 euros

14e : 2100 euros

15e : 2000 euros

16e : 1500 euros

17e : 1300 euros

18e : 1200 euros

19e : 1100 euros

Du 20e au 160e : 1000 euros

Le classement de l'étape

1er : 11 000 euros (vainqueur d'étape)

2e : 5500 euros

3e : 2800 euros

4e : 1500 euros

5e : 830 euros

6e : 780 euros

7e : 730 euros

8e : 670 euros

9e : 650 euros

10e : 600 euros

11e : 540 euros

12e : 470 euros

13e : 440 euros

14e : 340 euros

Du 15e à 20e : 300 euros

Le classement final du meilleur grimpeur

1er : 25 000 euros (maillot à pois)

2e : 15 000 euros

3e : 10 000 euros

4e : 4000 euros

5e : 3500 euros

6e : 3000 euros

7e : 2000 euros

8e : 2000 euros

Le classement final du meilleur jeune (25 ans et moins)

1er : 20 000 euros (maillot blanc)

2e : 15 000 euros

3e : 10 000 euros

4e : 5 000 euros

À chaque sprint intermédiaire

1er : 1500 euros

2e : 1000 euros

3e : 500 euros

Le classement final par équipe

1er : 50 000 euros

2e : 30 000 euros

3e : 20 000 euros

4e : 12 000 euros

5e : 8000 euros

Les primes spéciales

Une journée avec le maillot jaune : 500 euros

Une journée avec le maillot vert du meilleur sprinteur : 300 euros

Une journée avec le maillot à pois du meilleur grimpeur : 300 euros

Une journée avec le maillot blanc du meilleur jeune : 300 euros

Le coureur le plus combatif du jour : 2000 euros

Le coureur le plus combatif du Tour : 20 000 euros

Passer le sommet du Galibier en tête (17e étape) : 5000 euros

Passer un col hors-catégorie en tête : 800 euros

Passer un col de 1re catégorie en tête : 650 euros

Passer un col de 2e catégorie en tête : 500 euros

Passer un col de 3e catégorie en tête : 300 euros

Passer un col de 4e catégorie en tête : 200 euros

Pourquoi les coureurs cyclistes gagnent-ils de l'argent sur le Tour de France ?

La question peut se poser sur le Tour comme sur le Giro en Italie ou la Vuelta en Espagne. Un cycliste professionnel c'est un coureur salarié au sein d'une équipe cycliste qu'il représente lors des courses officielles. Le vélo, c'est donc son métier, il est donc payé par son équipe et reçoit aussi des primes, selon ses performances, versées par les organisateurs des courses auxquelles il participe. Il peut aussi recevoir des sommes liées à des contrats publicitaires.

Qui sont ceux qui gagnent le plus ?

En 2016, Nacer Bouhanni (Cofidis) était le cycliste français le mieux payé avec plus 1,35 million d'euros de revenus par an. Ceux de Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Thibaut Pinot (FDL), Thomas Voeckler (Direct Energie) et Tony Gallopin (Lotto Soudal) varient de 500 000 à 750 000 euros. Chez AG2R La Mondiale, le salaire minimum est d'environ 3500 euros brut par mois et le salaire moyen d'environ 9000 euros brut.

Si la plupart des coureurs du Tour de France ne gagnent pas plus de 20 000 euros brut par mois, certaines sommes donnent le tournis. Chris Froome (Sky) touche environ 5,2 millions d’euros chaque année devant Alberto Contador (Tinkoff) avec près de 5 millions d'euros annuels.

