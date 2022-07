Tour de France 2022 : comment circuler en Béarn et en Bigorre le 21 juillet lors de l'étape Lourdes-Hautacam

Ce jeudi 21 juillet, les coureurs du Tour de France cycliste disputeront la 18e étape entre Lourdes et Hautacam. 143,2 kilomètres en Béarn et en Bigorre en passant par les cols de l'Aubisque, de Spandelles et la montée vers Hautacam. Découvrez les routes et les rues à éviter ce jour-là.

La 18e étape du Tour de France 2022, entre Lourdes et Hautacam, passera par le Béarn et la Bigorre ce jeudi 21 juillet, avec notamment pour la première fois l'ascension du col de Spandelles, inédit dans l'histoire de la Grande Boucle. Cela va entraîner plusieurs fermetures de routes et autres restrictions de circulation, notamment dans la ville départ, Lourdes. Où se garer ? Comment circuler sereinement ce jeudi à Lourdes et autour du parcours ? On vous explique tout dans cet article.

À Lourdes

C'est à 13h30 ce jeudi 21 juillet que les coureurs partiront depuis la place Monseigneur Laurence, devant le sanctuaire, où le village départ sera installé. Mais les restrictions de stationnement et de circulations vont entrer en vigueur dans la cité mariale dès ce mercredi 20 juillet. À partir de midi, le stationnement sera interdit sur toutes les voies empruntées par les coureurs ainsi que les voies adjacentes. Dans ces rues, la circulation sera elle interdite jeudi 21 juillet dès 10h30. Cela concerne notamment les rues suivantes :

rue Bernadette Soubirous

rue de la Grotte

rue Laffitte

avenue du Maréchal Foch

avenue Francis Lagardère

Il est donc conseillé d'emprunter les boulevard d'Espagne et du Centenaire, que l'on vienne de Pau, de Tarbes ou d'Argelès Gazost. Des déviations seront mises en place et il est également conseillé de stationner en amont des rues fermées, pour finir le trajet jusqu'au centre ville à pied.

En Bigorre : notamment aux abords de Spandelles et d'Hautacam

De manière générale, sur l'ensemble du parcours, la circulation sera fermée 1h avant le passage de la caravane publicitaire. La réouverture des routes est prévue 30 min après le passage des coureurs.

Les routes et accès fermés

Voici dans les détails les routes et accès fermés :

D821 (2x2 voies Lourdes – Argelès-Gazost) : fermeture le jeudi 21 juillet à partir de 10h. Réouverture vers 19h.

D918 (Argelès / Arrens / col du Soulor) : fermeture le jeudi 21 juillet à partir de 13h.

D102 (Argelès / Gez / Sère-en-Lavedan) : fermeture le jeudi 21 juillet à partir de 14h.

Col de Spandelles : fermeture des accès au col le mardi 19 juillet à 8h selon la fréquentation.

D100/Montée du Hautacam – route d’accès à la station :

- Fermeture le mercredi 20 juillet à partir d’Ayros-Arbouix en fonction des places disponibles sur les parkings. Toutefois, à partir de 16h, un filtrage de la Gendarmerie Nationale sera opéré jusqu’à la saturation des parkings.

- Fermeture totale de la route entre le mercredi 20 juillet de 20h au jeudi 21 juillet 3h (montée de la logistique de l'arrivée du Tour de France. Réouverture selon la fréquentation des parkings.

- La circulation est interdite sauf urgences médicales et vétérinaire le jeudi 21 juillet à partir de 8h. Ouverture de la route le jeudi 21 juillet à partir de 19h.

D913 (Préchac – Beaucens) : fermeture le jeudi 21 juillet à partir de 14h. Les vélos sont autorisés à accéder aux cols en fonction des conditions de sécurité. Pour partir, accès Lourdes conseillé via le col du Tourmalet depuis Luz-Saint-Sauveur, sinon via Pierrefitte-Nestalas et Agos Vidalos (RD 921 b)

Le stationnement

En ce qui concerne le stationnement :

À Hautacam : cinq parkings provisoires (P1 à P5) sont mis en place pour les voitures à partir de mercredi 20 juillet 8h. Un 6ème (P6), est accessible pour les camping-cars et autres "véhicules stationnants" depuis le 14 juillet. Pour les voitures, les parkings seront évacués jeudi 21 juillet après 19h. Pour les autres, il faudra attendre vendredi à partir de 7h. A noter que l'accès et le stationnement formellement interdits à partir de 16h le mercredi 20 juillet sur le parking de la station et du restaurant Tramassale

Au col de Spandelles : le stationnement des camping-cars et véhicules attelés est conseillé aux parkings du col du Soulor et au col de Couraduque (un accès au col de Spandelles est possible via la piste forestière de Haugarou). Les voitures peuvent se garer sur le bas côté. Aucun stationnement ne sera autorisé sur le bas-côté de la chaussée empruntée par le Tour de France, sauf si la largeur des accotements permet un stationnement suffisamment loin de la chaussée.

En Béarn : avec le col d'Aubisque

Plusieurs routes seront également fermées en raison du passage des coureurs entre Lestelle-Bétharram, Bruges, Louvie-Juzon, Laruns avant de terminer par le col d'Aubisque :

D937 : fermeture de 11h à 15h.

D35 : fermeture de 11h30 à 15h30.

D934 : fermeture de 12h à 16h.

: fermeture de 12h à 16h. D918/Col d'Aubisque : accès réglementé. Il est possible qu'en fonction de la fréquentation, la route d'accès au col soit fermée dès ce mercredi 20 juillet au soir.

La carte détaillée du parcours

Vous pouvez zoomer dans la carte pour voir plus précisément le parcours des coureurs et de la caravane.

Les horaires

Découvrez les horaires détaillés du passage du Tour (caravane, puis coureurs).