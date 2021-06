Tour de France : comment circuler pendant le passage des coureurs à Valence ?

La ville de Valence accueille la 10e étape du Tour de France mardi 6 juillet. 190km700 entre Albertville et la préfecture de la Drôme. Le passage du peloton et de la caravane publicitaire entraîne la fermeture de plusieurs routes, rues ou avenues. Retrouvez ci-dessous toutes les infos pratiques pour circuler, stationner à Valence.

Quels sont les secteurs à éviter à Valence ?

Le stationnement sera interdit, tout au long du tracé de la course, du mardi 6 juillet à 4h au mardi 6 juillet à 23h. Des liaisons piétonnes seront mises en place, à partir des parkings conseillés, pour rejoindre le parcours de la course. Les traversées piétonnes seront autorisées tout le long du tracé, sauf entre 15h et 18h. Les traversées en véhicules des boulevard Churchill et Roosevelt seront autorisées jusqu'à midi et après 19h par l'avenue de Chabeuil et le Chemin de la forêt.

. Avenue de Romans, entre le rond-point de la CAF et celui des Couleures : circulation interdite le mardi 6 juillet de 4h à 23h

. Du boulevard Churchill au boulevard Gustave-André : circulation interdite le mardi 6 juillet de 5h à 20h

. Boulevard Roosevelt : circulation interdite le mardi 6 juillet de 10h à 19h

. Route de Crest en entrant à Valence par le boulevard Roosevelt : circulation interdite le mardi 6 juillet de 11h à 18h30

Plan de circulation à Valence pour le Tour de France - Ville de Valence

L'arrivée à Valence mardi 6 juillet - Ville de Valence

Les perturbations dans les transports urbains à Valence

Un service minimum permettant de relier les grands axes sera maintenu toute la journée. Toutefois, plusieurs secteurs ne seront pas desservis et de nombreux retards sont à prévoir sur l'ensemble du réseau.

Dans le bassin de Valence :

. Les lignes Cité 1, Cité 5, 6, 8, 10, 14, 20 et 23 circuleront partiellement.

. Les lignes Cité 2, 7, 15, 24 et 27 ne circuleront pas.

Toutes les informations sur www.vrd-mobilites.fr

Les parkings à privilégier pour se garer et rejoindre le tracé de la course à pied où en navette :

Le parking du stade Pagnol, le parking près de la mosquée de Valence, le parking de l'IUT et celui du Champ de Mars où une navette circulera toutes les 30 minutes de 14h à 18h30 pour laisser les spectateurs sur le site d'arrivée, devant le cimetière.

Le passage de la caravane et des coureurs jusqu'à Valence

Les coureurs du Tour de France entreront dans la Drôme vers 16h20 par Saint-Nazaire-en-Royans avant de traverser les communes de la Baume-d'Hostun, Hostun, Beauregard-Baret, Rochefort-Samson, Barbières, Charpey, Montélier, Chabeuil, Montvendre, Beaumont-lès-Valence et Malissard.

Horaires de la caravane publicitaire :

Saint-Nazaire-en-Royans : 14h40

Hostun : 14h48

Rochefort-Samson : 15h01

Charpey : 15h10

Chabeuil : 15h21

Beaumont-lès-Valence : 15h31 et Malissard : 15h37

Horaires de passages des premiers coureurs :

Hostun : 16h30

Charpey : 16h50

Malissard : 17h15