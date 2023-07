Tour de France : comment l'équipe AG2R Citroën Team fait parler d'elle sur Tik-tok et Instagram

Risotto en entrée, pâtes et aiguillettes de poulet en plat principal, ainsi qu'une panacotta en dessert. Voilà de quoi parle l'une des vidéos les plus vues du compte Tik tok de l'équipe AG2R Citroën, depuis le début de ce Tour de France 2023. Intitulée "Que mangent les coureurs après les premières étapes du Tour de France ?", elle cumule 562.400 vues rien que sur Tik tok et nous plonge dans la cuisine de l'équipe cycliste savoyarde. On voit ce que mangent les coureurs et en quoi cela va les aider dans leur étape du lendemain.

Drôle et bien fait

Dans cette autre vidéo , on voit le Haut-Savoyard Aurélien Paret-Peintre ramener des bidons à ses équipiers, avec une référence au film "OSS 117, Le Caire, nid d'espion", ou encore cette vidéo, sur le compte instagram de l'équipe cette fois, à voir ci-dessous, où un petit clin d'œil et une petite phrase rassemblent 517.000 vues !

Un million de vues

C'est souvent drôle, parfois instructif, plutôt bien fait. Sur les réseaux, la formule fonctionne ! Certaines vidéos cumulent plus d'un million de vues. Le but ? Faire connaître l'équipe, comme l'explique Baptiste Ollier, chef de projet communication chez AG2R Citroën. "La finalité, c'est d'avoir des gens qui nous supportent au bord des routes. C'est sûr que, quand nos coureurs sont supportés, qu'on épèlent leurs prénoms ou qu'ils voient des maillots de l'équipe, c'est mieux que si le public a des maillots d'une équipe concurrente, ça donne une motivation !" explique-t-il.

Et, d'après lui, grâce à ce travail de communication digitale, AG2R Citroën a rattrapé son retard d'image par rapport à Groupama FDJ : "on n'a pas Pinot, on n'a pas Gaudu et on n'a pas Valentin Madouas dans notre équipe. Mais voilà, on dégage peut-être autre chose et, par exemple, on est beaucoup plus suivis, sur les réseaux sociaux que l'équipe Groupama FDJ alors qu'on a moins de stars françaises" se réjouit-il.

Sur ce tour de France, AG2R Citroën s'appuie en effet sur l'Australien Ben O'Connor et l'Autrichien Felix Gall, maillot à pois sur l'étape 5, entre Pau et Laruns. Et AG2R Citroëj cumulent effectivement plus de 250.000 followers sur Instagram et Tik tok, là où la Groupama FDJ n'en rassemble que 138.000.

Quelles sont les équipes cyclistes les plus suivies sur les réseaux sociaux ?

Communauté cumulée de followers (Tik tok / Instagram) - * Nombre de victoires d'étapes sur le Tour de France 2023