Tour de France : comment stationner et circuler autour du Ventoux pour la 11e étape Sorgues-Malaucène

Pour l'étape phare du Tour de France le 7 juillet Sorgues-Malaucène avec la double montée du Ventoux, les routes seront fermées de manière échelonnée, au fur et à mesure de l’avancement de la course. Au mont Ventoux, les accès et le stationnement sont réglementés dès ce début de semaine.

Un gros dispositif de sécurité est déployé pour la 11e étape du Tour de France, 100% vauclusienne. Quelque 850 gendarmes sont mobilisés pour sécuriser le parcours et délivrer des messages de prévention. Tout le monde a en tête la première étape avec cette spectatrice à l'origine d'une chute massive du peloton avec sa pancarte. L'objectif est donc bien d'éviter ce genre d'accident le jour J.

Les sapeurs pompiers sont aussi mobilisés lors de cette étape, près de 90 véhicules et 360 personnels, avec une attention particulière autour du Mont Ventoux. Un hélicoptère médicalisé de la sécurité civile sera aussi stationné à Bedoin.

Routes fermées pour le passage des coureurs

Pour permettre le passage de la course en toute sécurité, les routes départementales empruntées par la course seront interdites à toute circulation, y compris pour les riverains, durant une séquence horaire déterminée :

Entre Sorgues et Sault, le jour de la course entre 9h et 15h30, de manière échelonnée, une heure environ avant la caravane publicitaire et jusqu’au passage des véhicules fermant la course.

le jour de la course entre 9h et 15h30, de manière échelonnée, une heure environ avant la caravane publicitaire et jusqu’au passage des véhicules fermant la course. Pour le secteur du Ventoux, les trois routes d’accès au sommet (RD 974 côté Malaucène, RD 974 côté Bédoin et RD 164 côté Sault) seront interdites à la circulation motorisée dès ce mardi 6 juillet 12h. L’accès à Malaucène et à Bédoin sera réglementé à partir de mardi également.

La carte du parcours Sorgues-Malaucène avec la double ascension du Ventoux - © Conseil départemental de Vaucluse

Pour les personnes ne souhaitant pas assister au passage des coureurs, il est conseillé d’éviter au maximum de se déplacer le 7 juillet dans tous les secteurs concernés par la course.

Pour traverser le département, les itinéraires à privilégier seront l’autoroute A7 et la RD 907 (vallée du Rhône), la RD 977 en direction de Vaison-la-Romaine, la RD 900 (Avignon/Apt) et la voie rapide RD 942 (Avignon/Carpentras).

(vallée du Rhône), la RD 977 en direction de Vaison-la-Romaine, la RD 900 (Avignon/Apt) et la voie rapide RD 942 (Avignon/Carpentras). Le franchissement de l’itinéraire de course étant interdit, les automobilistes devront contourner le parcours avec un passage possible par la RD 942 à 2x2 voies à hauteur d’Entraigues-sur-la-Sorgue.

De grandes zones de parking à Sorgues et Malaucène

A Sorgues, neuf zones de parkings seront ouvertes aux visiteurs, dont trois accessibles par la route de Vedène depuis la 2x2 voies Avignon/Carpentras. Pour ces dernières, des navettes gratuites permettront de se rapprocher de la ligne de départ jusqu’en début d’après-midi. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la ville de Sorgues.

La ville d’arrivée de la 11e étape, Malaucène, mettra à disposition des spectateurs deux grandes zones de parking. Le village de Malaucène sera fermé à la circulation motorisée à compter de mardi 6 juillet à 20h et ne sera accessible ensuite qu’à pied depuis les parkings. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la ville de Malaucène.

Stationnement interdit sur toutes les routes empruntées par la course

Le stationnement des véhicules motorisés sera totalement interdit sur toutes les routes empruntées par la course ou réservées aux véhicules accrédités et leurs abords, particulièrement dans les massifs forestiers sensibles au risque incendie. Cette interdiction s’applique depuis dimanche pour les trois accès au Ventoux, l’itinéraire entre Malaucène et Bédoin, mais aussi la RD 230 entre Saint-Saturnin-les-Apt et Sault.

Un règlement spécifique pour le Ventoux

Pour tout le secteur du Ventoux, les trois routes d’accès (RD 974 côté Malaucène, RD 974 côté Bedoin et RD 164 côté Sault) seront interdites à la circulation motorisée au plus tard ce mardi 6 juillet à 12h. Le tronçon entre Malaucène et Bédoin via le col de la Madeleine (RD 938 et RD 19, en bleu sur la carte) sera fermé à la circulation motorisée le 6 juillet à 20h.

Compte tenu des installations nécessaires pour l’arrivée du Tour à Malaucène, la section de la RD 938 entre Malaucène et le Pont Rouge (carrefour RD 13) sera totalement fermée à la circulation motorisée à compter de mardi à 12h et jusqu’à mercredi 7 juillet à 20h.

Les fermetures de routes dans le secteur du Ventoux - © Conseil départemental de Vaucluse

Cinq zones de parkings sont organisées pour le Ventoux (cf carte) :

À la station du Mont Serein (RD 974) : attention, les véhicules stationnés au mont Serein et souhaitant redescendre vers Malaucène devront attendre 20h pour quitter leur parking afin que les installations de l’arrivée du Tour soient démontées.

(RD 974) : attention, les véhicules stationnés au mont Serein et souhaitant redescendre vers Malaucène devront attendre 20h pour quitter leur parking afin que les installations de l’arrivée du Tour soient démontées. Aux Ermitants (RD 974 au-dessus du Chalet Reynard).

(RD 974 au-dessus du Chalet Reynard). À Bédoin (accès par la RD 974).

(accès par la RD 974). À Malaucène (accès par la RD 938 et le chemin du Plan de Laval depuis Vaison-la-Romaine, RD 90 depuis Suzette, RD 938 depuis Le Barroux).

(accès par la RD 938 et le chemin du Plan de Laval depuis Vaison-la-Romaine, RD 90 depuis Suzette, RD 938 depuis Le Barroux). À Sault (accès par la RD 950 depuis Saint-Trinit, RD 942 depuis Monieux et Villes-sur-Auzon). Attention, les camping-cars, caravanes et assimilés pourront stationner uniquement sur les zones spécifiques prévues à cet effet (places limitées).

Une fois stationnés, les véhicules n’auront plus la possibilité de se déplacer avant la fin de l’étape : les personnes devront impérativement prendre leurs dispositions.

Les cyclistes sont les bienvenus pour voir passer le Tour de France dans le Ventoux, mais leur accès sera aussi réglementé et interdit :

Sur la RD 974 entre Malaucène et le sommet du Ventoux, à partir du 6 juillet à 20h.

Sur les routes d’accès par Sault et Bédoin à partir du 7 juillet à 12h.

Un seul passage de la caravane au sommet du Ventoux

La caravane du Tour de France empruntera le même parcours que les coureurs mais n’effectuera qu’un seul passage au sommet du Ventoux : elle s’arrêtera à Malaucène et ne passera pas par le col de la Madeleine, Bédoin et toute la partie entre Bédoin et le Chalet Reynard, sur le versant Sud du mont Ventoux.