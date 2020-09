Tour de France : conseils sanitaires, horaires et accès à la 20e étape Lure-Planche des Belles Filles

Comment vivre au mieux la 20e étape du Tour de France entre Lure et La Planche des Belles Filles, ce samedi ? Horaires, accès au site et recommandations sanitaires : suivez le guide France Bleu.

Le sommet de La Planche des Belles Filles en Haute-Saône accueille ce samedi sa cinquième arrivée d'étape du Tour de France, avec une configuration inédite : un contre-la-montre au départ de Lure, qui, à la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, pourrait s'avérer décisif. Inédit, c'est aussi le contexte sanitaire qui rend les consignes de sécurité encore plus draconiennes.

Zonage, masques et gestes barrières

Contrairement à l'ascension du Grand Colombier, dimanche, la montée de La Planche des Belles Filles ne se fera pas à huis-clos, mais les spectateurs vont devoir se soumettre aux consignes sanitaires mises en oeuvre par la préfète de Haute-Saône avec les municipalités et le conseil départemental.

Le masque est obligatoire tout le long du parcours. Les autorités recommandent également l'usage du gel hydroalcoolique. Elles demandent de s'écarter le plus possible des autres spectateurs. Vis-à-vis des coureurs : conserver une distance de deux mètres et ne demander ni autographe, ni selfie.

Pour le départ, à Lure, les places sont limitées : la jauge maximale d'un groupe de spectateurs est fixée à 5.000 personnes. Trois zones ont été délimitées au centre ville et l'accès sera contrôlé, afin de respecter les mesures barrières et d'étaler autant que possible le public. Différentes zones de parking ont été créées et les spectateurs seront guidés vers les places disponibles.

Le zonage spectateurs et parkings à Lure pour le contre-la-montre du Tour de France. - Ville de Lure

Sur le bord de la route vers La Planche des Belles Filles, là aussi, masque obligatoire. Les maires des communes traversées mettent en place des parkings, toujours limités à 5.000 personnes. Plus d'infos, par exemple pour la ville de Melisey, la ville de Thibaut Pinot, par ici.

L'objectif est que le public se répartisse tout le long du parcours, dans l'ultime montée, comme dans les autres difficultés, comme le col de la Chevestraye.

Comment accéder à La Planche des Belles Filles

Pour les véhicules : impossible de monter à La Planche des Belles Filles (par la RD 16E), dès ce vendredi 8h et ce jusqu'à samedi 23h, sauf ayants-droit détenteur d’une autorisation. Et pas question de s'y installer à l'avance : tous véhicules stationnés antérieurement (dont les camping-cars) devront quitter les lieux au plus tard ce vendredi 18 septembre à 8h, sous peine de mise en fourrière.

Plus généralement, les routes empruntées par le Tour sont fermées à la circulation durant plusieurs heures : retrouver la liste des routes fermées et tous les horaires de passage de la course, plus bas dans cet article.

Les préparatifs de l'étape 20 du Tour : au sommet du col de la Chevestraye. © Radio France - Jean-François Fernandez

Les navettes du conseil départemental : elles emmènent les spectateurs au pied de l'ascension de La Planche, mais elles sont complètes. Pour ceux qui ont décroché une place, le port du masque sera obligatoire à bord.

Pour les personnes en situation de handicap : des navettes aménagées sont accessibles sur réservation, sur le site de Soprofen à Champagney. Renseignements au 03 84 95 70 73.

A pied : il est possible de rejoindre l’arrivée par les chemins de randonnée, mais la préfecture rappelle qu'on n'est pas au mois de juillet. La nuit tombe plus tôt et les marcheurs doivent s'équiper pour un éventuel retour dans l'obscurité.

Les animaux ne sont pas les bienvenus, ni dans les navettes, ni à La Planche des Belles Filles samedi.

Les horaires de l'étape

La caravane publicitaire quitte Lure à 11h30 et arrive à La Planche vers 12h45. Le premier coureur s'élance à 13h et le dernier à 17h14. Les concurrents bouclent les 36,2 km dont une portion à 20%... en moins d'une heure.

La liste des routes fermées

La RD 486 de l’échangeur avec la RN 19 à Lure au carrefour RD 486 / RD 97 fermée le 19/09 de 10h00 à 18h00

La RD 97 du carrefour RD 486 / RD 97 à Belonchamp au carrefour RD 97 / RD 98 fermée le 19/09 de 10h00 à 18h20

La RD 97 du carrefour RD 97 / RD 98 (col de la Chevestraye au carrefour RD 97 / RD 16 au Mont fermée le 19/09 de 10h00 à 23h30 dans le sens Fresse à RD 16 et de 10h00 à 18h20 dans l’autre sens

La RD16 entre Plancher-Bas (carrefour RD 16 / RD 4) et Plancher-les-Mines le Mont (carrefour RD 16 / RD 97) fermée le 19/09 de 7h00 à 23h30 dans le sens Plancher Bas à Plancher les Mines

La RD16 entre Plancher-les-Mines le Mont (carrefour RD 16 / RD 97) et le carrefour RD 16 / RD 16E fermée le 19/09 de 7h00 à 23h00

La montée de La Planche des Belles Filles (RD16E), fermée du 18/09 à 7h au 19/09 à 23h00

La RD16 entre le carrefour RD 16 / RD 16E et Château-Lambert fermée du 16/09 à 18h00 au 19/09 à 24h00.

La carte des routes fermées

Les routes fermées pour la 20e étape du Tour de France : Lure-La Planche des Belles Filles. - Conseil départemental de Haute-Saône.

Le profil de l'étape Lure - La Planche des Belles Filles

Tour de France : le profil de la 20e étape. © Visactu

