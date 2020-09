Tour de France : coup de théâtre la veille de l’arrivée, Pogacar détrône Roglic

On croyait le maillot jaune solidement campé sur les épaules du Slovène Primoz Roglic mais c'était sans compter sur son compatriote Tadej Pogacar. Le jeune coureur de 21 ans a écrasé la 20e et avant-dernière étape du Tour de France ce samedi à La Planche des Belles Filles. A la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, le Slovène de l'équipe UAE Emirates a réussi à totalement renverser la situation.

Tadej Pogacar a distancé de 1 minute 56 secondes Primoz Roglic, qui portait le maillot jaune depuis la 9e étape. Au classement de l'étape, il a également repoussé le deuxième, le Néerlandais Tom Dumoulin, à 1 min 21 sec, selon un chronométrage officieux. Il prend ainsi la première place au général avant la dernière étape, en principe sans conséquence sur le classement.

Un renversement de situation inédit depuis 1989

S'il gagnait le Tour, le Slovène, qui fêtera son 22e anniversaire lundi, serait le plus jeune vainqueur de l'après-guerre. "Je suis en plein rêve, je ne sais pas quoi dire. On rêvait de ça depuis le début et on a réussi. C'est incroyable, a réagi le jeune coureur. On a fait une reconnaissance et je connaissais chaque virage, chaque endroit où accélérer. Je n'entendais mon directeur à la radio que sur la première partie. Ensuite, je n'entendais plus rien dans la montée avec le bruit de la foule. Mais je connais bien la montée alors je suis allé à fond jusqu'au bout".

Un tel renversement de situation ne s'était pas produit sur le Tour depuis l'édition de 1989, quand l'Américain Greg LeMond avait dépossédé Laurent Fignon du maillot jaune le dernier jour de la course, dans le "chrono" se terminant sur les Champs-Elysées.