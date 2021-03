Tour de France - "Ce sera notre plan de relance à nous": à 100 jours du départ à Brest, tout le monde positive

Y'aura-t-il du public, ou pas ? Les animations sur lesquelles on planche pourront-elles avoir lieu, ou non ? Dans quelles conditions le grand départ se passera-t-il ? A 100 jours du départ le 26 juin prochain, toutes ces questions ont occupé une bonne partie des échanges, ce jeudi en mairie de Brest, où le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, était présent en compagnie du maire de la cité du Ponant, François Cuillandre, et des élus des quatre départements concernés par les quatre premières étapes de l'édition 2021 du Tour.

Alors que l'incertitude liée à la crise sanitaire est on ne peut plus présente, les élus et le directeur du Tour ont voulu positiver s'en remettant notamment à la campagne de vaccination, alors que des annonces du Premier ministre Jean Castex sont attendues ce jeudi soir.

"Pour l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, etc., ce sera notre plan de relance à nous", a lancé le président de la région Bretagne Loïg Chenais-Girard, évoquant quoiqu'il arrive une exposition sans comparaison pour la Bretagne à la faveur des quatre jours (Brest - Landerneau, Perros-Guirec - Mûr de Bretagne, Lorient - Pontivy et Redon - Fougères) de course sur le territoire.

Avec ou sans public ? Et dans quelle proportion ?

Le maire de Perros-Guirec, ville départ de la 2e étape, préfère être "optimiste" sur la présence du public fin juin. Mais pour ses animations accompagnant l'événement, la station balnéaire de la côte de Granit rose a prévu "des petites jauges, en extérieur, pour maintenir les animations quel que soit le contexte" explique Erven Léon.

François Cuillande, le maire de Brest, a quant à lui évoqué des animations maritimes dans la rade. "Nous avons rencontré le Préfet maritime à ce sujet ce mercredi" indique l'édile, passablement agacé par l'intrusion de 70 manifestants, des agents municipaux en grève ce jeudi au sujet de leurs conditions d'avancement de grade.

Des actions autour du vélo

Le grand départ du Tour sera aussi l'occasion pour les collectivités territoriales d'engager des actions concrètes en faveur des mobilités douces. Marc Labbey, le vice-président du département du Finistère, a par exemple indiqué que le "département va investir 30 millions d'euros, dans les 6 ans à venir, pour développer le vélo et les pistes cyclables".

Le président de l'Ille-et-Vilaine, Jean-Luc Chenut, s'est félicité de la visibilité qu'offrira la course à son département lors de l'étape Redon - Fougères (mardi 29 juin) : "26 communes seront traversées, cela permettra de _valoriser l'intérieur du territoire_, un peu moins connu. Il y aura de l'accueil, des temps forts et des animations".